“Ils ont donné au peuple une immense joie.” dit le président argentin

AZRE a ajouté une capacité CC plus élevée à ses usines existantes et amélioré l’efficacité pour garantir des facteurs de charge de l’usine (PLF) plus élevés. Cela s’est traduit par un PLF pour l’EX21 de 20,9% contre 19,5% pour l’EX20 malgré un isolement défavorable au cours de l’année. Azure a fait preuve d’une grande discipline, […] More