Ils ont donné la parole à Timmy Turner de ‘The Magical Godfathers’ – The News of Chihuahua – Entre les lignes

Pendant un certain temps, Nickelodeon a diffusé des émissions qui sont devenues des classiques de la télévision et des emblèmes de la génération 2000, comme Bob l’éponge et des séries comme Drake et Josh ou Zoey 101.

Cependant, quelque chose de certainement curieux est que la voix de Timmy Turner, un personnage masculin dans The Magical Godfathers, était une femme en espagnol et en anglais.

Avez-vous remarqué cela? Ici, nous vous disons qui étaient les voix de Timmy Turner, vous pouvez également les reconnaître dans d’autres programmes, car ils sont généralement très actifs dans le médium.

Arianna Lopez, la voix de Timmy Turner pour l’Amérique latine

Arianna Lopez est une comédienne de doublage et de doublage commerciale formée à Centauro Comunicaciones en Colombie, selon son site Internet. Il a travaillé pour des sociétés de production telles que BBC, Nickelodeon, Netflix, Telemundo, Discovery Channel, FOX, entre autres.

Pour de meilleures références, elle a été exprimée par plusieurs personnages de South Park (Maire McDaniels, Jimmy Valmer, Shelly Marsh et Wendy), Zoey Barkow (Infirmière Jackie), Linz Peterson (Queer as Folk), Shino Sosaki (My Hero Academia) et certainement l’emblématique Timmy Turner.

Au total, il affirme avoir doublé 130 voix et enregistré 115 publicités en 24 ans d’expérience.

The Fairly Odd Parents était une émission télévisée d’animation où Timmy, un petit garçon de 10 ans régulièrement abandonné et négligé par ses parents, est finalement parti avec sa méchante nounou, nommée Vicky.

