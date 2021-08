“Ils ont dû charger lathi”: Dushyant Chautala défend l’action de la police contre les agriculteurs qui protestent à Karnal

in

Dushyant Chautala a déclaré que ceux qui tentent d’attaquer ne seront pas accueillis avec des guirlandes et que le travail de la police était de maintenir la loi et l’ordre.

Défendant la répression policière contre les agriculteurs agités de Karnal dans l’Haryana samedi, le vice-ministre en chef Dushyant Chautala a déclaré mardi que ceux qui tentaient d’attaquer ne seraient pas accueillis avec des guirlandes et que le travail de la police était de maintenir la loi et l’ordre.

« Une vidéo de la police confrontée à des attaques a fait surface. Vous n’accueillerez personne avec une guirlande s’ils essaient de vous attaquer, ils devaient charger lathi. Le travail de la police est de maintenir la loi et l’ordre. Nous avons veillé à ce qu’il n’y ait pas eu recours à une force excessive au cours des neuf derniers mois », a déclaré Chautala à l’agence de presse ANI.

Les remarques au milieu des agriculteurs protestant contre l’action de la police à Karnal samedi au cours de laquelle 10 agriculteurs ont été blessés qui s’étaient rassemblés sur plusieurs gares de péage. Samedi et dimanche, les agitateurs ont bloqué les autoroutes nationales et étatiques et brûlé des effigies pour protester contre les charges policières.

Un jour après l’intervention de la police à Karnal, un dirigeant d’un syndicat agricole a accusé la police d’avoir causé la mort d’un agriculteur, qui aurait été blessé dans l’accusation de lathi, mais l’inspecteur général de la police de Karnal, Mamta Singh, a réfuté l’allégation, affirmant qu’il était décédé de causes naturelles.

Le ministre en chef de l’Haryana, Manohar Lal Khattar, a également défendu l’action de la police contre les agriculteurs qui manifestaient à Karnal, affirmant qu’ils avaient promis une manifestation pacifique mais ont lancé des pierres sur la police et bloqué les autoroutes.

Chautala a également demandé aux manifestants de se concentrer sur des pourparlers réguliers, plutôt que sur le chaos, s’ils voulaient travailler au profit des agriculteurs. « Si l’intention est de créer le chaos, alors c’est différent. Mais si l’intention est de travailler pour les agriculteurs et les lois agricoles, alors ils doivent avoir des discussions régulières. Où sont ces 40 personnes qui ont dit que le MSP et les marchés n’existeraient pas et que les terres seraient occupées ? » Il a demandé.

Chautala a également condamné la violence des agriculteurs à Karnal, mais a promis une action contre un magistrat de permanence qui a été filmé en train de dire à la police de « casser la tête des agriculteurs » lors de leur manifestation.

Pendant ce temps, le Samyukta Kisan Morcha a appelé à un “Bharat Bandh” le 25 septembre. Dans un communiqué, le syndicat des agriculteurs à la tête du mouvement a déclaré que la convention nationale du SKM tenue à la frontière de Singhu a décidé de former des “comités conjoints du SKM dans tous les États et districts de l’Inde pour assurer une expansion et une intensification panindiennes de la lutte des agriculteurs ».

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.