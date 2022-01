Ils ont expulsé un garde civil qui faisait du travail de contre-surveillance pour les trafiquants de drogue à Malaga

01/04/2022

Le à 13:54 CET

PE

La Cour suprême a confirmé la l’expulsion du La gendarmerie d’un sous-lieutenant arrêté alors qu’il effectuait des travaux de contre-surveillance pour une bande de trafiquants de drogue qui voulaient introduire une tonne de haschich sur la plage de Guadalmar (Malaga).

Les événements se sont produits en octobre 2009, lorsque l’agent avait le grade de sergent et Il était stationné dans le Rincón de la Victoria (Malaga), mais la condamnation définitive n’est arrivée qu’en 2019 : un an et six mois de prison et une amende de 713 644 euros pour un délit contre la santé publique.

En juin 2020, le ministère de la Défense a imposé cessation de service à titre de sanction disciplinaire et le condamné a fait appel devant la Cour suprême, qui dans une phrase en décembre ratifie l’expulsion.

D’après les faits prouvés dans la phrase, a été embauché par un groupe de trafiquants de drogue pour exercer des fonctions de contre-surveillance la nuit du débarquement de la drogue sur la plage de Guadalmar et empêcher ainsi que l’opération ne soit détectée par les forces et organes de sécurité de l’État.

Il a été détenu sur les lieux (avec le reste du gang), avec sa carte de sergent de la Garde civile, un revolver, des cartouches, divers mobiles et de l’argent liquide.

Le garde considéré comme disproportionné d’être séparé du service pour un délit contre la santé publique considérant qu’elle n’a pas causé de préjudice à l’Administration ni d’alarme sociale ; à son avis, son comportement aurait dû être qualifié d’infraction grave et passible d’une suspension de ses fonctions pendant la même durée que la condamnation pénale (un an et six mois).

Mais la Haute Cour est d’accord avec la Défense, qui a souligné qu’un crime contre la santé publique est une « violation flagrante » des principes de base qui régissent les actions des membres de la Garde civile, contraints de lutter contre le trafic de drogue.

« La conduite criminelle du dossier se heurte de front non seulement aux devoirs d’honnêteté et de probité exigés de tout membre de la Garde civile, mais aussi, un tel comportement est particulièrement inquiétant et contraire à l’une des missions les plus importantes« du corps, ressort dans le dossier.

La défense maintient que ce qui est important c’est la nature du crime commis, plutôt que la peine infligée, et allègue que non seulement le bien légal de la santé a été blessé, mais aussi « le crédit et l’image » de la Garde civile.

Le condamné arguait que son dossier disciplinaire était expiré, mais la Cour suprême convient avec le ministère public que si la sanction n’a pas pu lui être communiquée dans le délai imparti, c’est en raison de son « obstruction manifeste à être notifiée », affirmant d’abord qu’il voyageait puis admis dans un clinique dont l’adresse n’a pas été révélée « pour des raisons de confidentialité ».