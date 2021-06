ils ont fait match nul 1-1 avec un but de Messi

04/06/21 à 04h45 CEST

Véronique Brunati

L’équipe argentine a fait match nul 1 à 1 contre le Chili à Santiago del Estero lors de la septième journée des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Ceux de l’albiceleste n’ont pas pu honorer Diego Maradona d’une victoire comme ils le souhaitaient.

Ceux de Scaloni ont eu les meilleures situations aux pieds de Lionel Messi, qui a donné l’avantage à son équipe avec un penalty 24 minutes après une faute de Guillermo Maripán sur Lautaro Martínez sanctionnée par l’arbitre Jesús Valenzuela après consultation de la VAR.

Mais la joie de la victoire éphémère n’a pas duré longtemps, car le Chili a fait match nul avec un but d’Alexis Sanchez à 35 minutes.

Quelques minutes plus tard, Lionel Messi a eu la deuxième chance de marquer avec un coup franc, mais Claudio Bravo a bloqué le tir et les équipes sont entrées dans la pause avec un match nul 1-1.

Dans la deuxième partie L’Argentine manquait de jeu et de variantes avant le coup de foudre du Chili qui reculait dans son champ pour tenter de neutraliser le local et le blesser sur la contre-attaque. Au fil des minutes, le défenseur Cuty Romero prenait de l’importance, qui, en plus de couper, était celui qui tentait de passer à l’attaque pour casser les lignes et traîner les marques chiliennes.

Scaloni a apporté des modifications et a envoyé Ángel Correa pour Lucas Ocampos, Lisandro Martínez pour Martinez Quarta et Julian Alvarez pour Ángel Di Maria. Le jeune attaquant de River est venu casser les lignes et s’est fait remarquer par ses débordements dès les premières minutes.

En l’absence de jeu et d’idées pour briser les lignes de pression du Chili, l’Argentine a continué à dépendre de Lionel Messi, qui a généré les deux seules chances de l’équipe en seconde période. La Roja n’a pas non plus attaqué et les deux équipes ont clôturé le match à égalité.

Avec ce résultat, l’Argentine compte 11 points, derrière le Brésil qui en compte 12 mais n’a pas encore joué son match de la septième journée, tandis que le Chili se retrouve avec cinq points. La semaine prochaine, l’Argentine se rendra en Colombie et le Chili recevra la Bolivie.

Messi : “On voulait dédier la victoire à Diego”

Messi a parlé après le match et a déclaré que “nous sommes ensemble depuis longtemps. Ils n’ont pratiquement pas créé de situations, nous avons eu la malchance du but du ballon arrêté mais ils n’avaient pas tiré au but”. “Nous recherchons de la croissance. De nouveaux gars ont fait leurs débuts”, a ajouté la star argentine. “Un match spécial pour avoir été le premier sans Diego. On sait ce que l’équipe nationale était pour lui, ça l’a toujours été. Et pour tout ce qui se passe dans le pays et dans le monde. en direct”, a déploré ‘La Puce’. “Nous voulions donner la victoire à Maradona et représenter l’équipe nationale pour tout ce que cela signifiait pour lui”, a-t-il conclu.