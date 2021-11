« Ils ont glorifié Michael Jordan sans me faire assez d’éloges »

02/11/2021 à 20:33 CET

Chiffre de Michael Jordan ne laisse personne indifférent. Sa compétitivité qui atteint des limites incomparables, comme on le voit dans la série documentaire ‘The Last Dance’ publiée sur Netflix, cela lui a fait gagner des ennemis même parmi ses pairs, tels que Scottie Pippen, avec qui malgré le fait qu’ils formaient un duo qui dominait la NBA, il entretient à peine une relation. En ce sens, les moments où les deux ont partagé des moments depuis ‘MJ«Ils ont été assez peu nombreux en dehors de Chicago et les fois où ils se sont croisés ont été comptés.

La relation entre les deux stars a été presque nulle et bien qu’il y ait eu un autre compliment public, il n’y a eu aucun intérêt réel de la part de l’un à se croiser. Jordan vient de vaquer à ses occupations, notamment propriétaire des Charlotte Hornets, et pour sa part Pippen il s’est limité à une apparition occasionnelle à la télévision. Bien sûr, les deux se sont concentrés sur le fait de très bien parler et de louer leur époque. Un argument qui n’a été répété qu’à de très rares occasions avec le 73 victoires sans bague des Warriors à travers la phrase plus que répétée « 73 victoires ne signifie pas sh * t ‘sans bague ».

Même s’il n’était pas évident qu’il y avait une bonne relation entre Jordan et Pippenn, il ne semblait pas qu’il y en ait eu une mauvaise, jusqu’à la sortie de « The Last Dance » sur Netflix. La série documentaire ce n’était pas du goût de nombreux anciens joueurs de la NBA, qui considéraient les mots de « MJ » comme une offense à leur égard. Ils se sont plaints entre autres Clyde drexler, Gary Payton et même certains ont également refusé de parler, comme Karl Malone. Michael Jordan avait aiguillonné les anciennes stars de la NBA et ils avaient répondu, mais ce à quoi personne ne se serait attendu, c’est que Scottie Pippen rejoindra également la liste de plaintes.

Dans ce sens, Scottie Pippen a révélé dans un écrit que Jordan lui a écrit quand il a appris sa colère. En outre, Pippen explique aussi les raisons de la colère: « Les deux derniers épisodes ont été diffusés le 17 mai. Comme les huit précédents, ils ont glorifié Michael Jordan sans faire assez d’éloges pour moi et mes coéquipiers. Michael porte une grande partie du blâme. Les producteurs lui ont donné le contrôle du produit final. Il était le protagoniste et le réalisateur« , phrase dans la partie correspondante de la lettre, indiquant clairement que même les meilleurs ont également eu et ont toujours leurs différends.