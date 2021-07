La polémique samedi dernier à San Antonio, au Texas, concernait le match nul entre l’Argentin Brian Castaño et Jermell Charlo, dans une décision partagée controversée malgré le fait que La Matanza avait marqué des différences claires.

Le Quilmeño Sergio Maravilla Martínez a donné son avis sur le combat et a été énergique : “Ils ont mis la main dans le portefeuille de Castaño.”

Et il a argumenté sur DeporTV : “C’était un combat dur, vibrant, dur, dur. Je pensais que le travail de Castaño était excellent. Maintenant, nous sommes au moment où les gens, même les critiques ou les spécialistes de la boxe, disent” Castaño manquait plus d’attaque, ou de pression , ou il lui manquait X choses”, parce que j’ai entendu ça. Charlo prenait trois ou quatre coups par round, il était mesuré. Les coups qu’il réussissait à enchaîner étaient durs. Tout. Dans le troisième, Charlo l’a eu, ça lui a fait mal, dans le dixième aussi. Dans le quatrième, Castaño à Charlo. Maintenant, quoi?et si on renversait les boxers ? Si Charlo se battait comme Castaño et Castaño comme Charlo, le combat irait à Charlo de huit points. »

Brian Castaño contre Jermell Charlo.

.Castano, après le combat, a assuré qu’il avait fait la différence et a demandé à se venger. Après la décision divisée, Charlo reste le monarque des super poids welters de la WBA, de la WBC et de l’IBF, tandis que l’Argentin est le roi de la même division mais dans la WBO.

Brian Castaño contre Jermell Charlo Avec l’aimable autorisation de : Amanda Westcott / SHOWTIME.

La décision la plus surprenante et la plus critiquée a été celle du Portoricain Nelson Vasquez, qui a donné à Charlo le vainqueur par sept points.

