Ils ont mis Shawn Mendes à l’épreuve sur un détecteur de mensonges, sur quoi a-t-il menti ?

Puis il avoue qu’avant de traîner avec Camila Cabello, il l’a ami plusieurs fois. L’une des réponses les plus controversées qu’il a données a été lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait du petit ami de Taylor Swift et il a répondu que il avait l’air d’être un bon garçon, cependant, le responsable du polygraphe a assuré que le Shawn mentait.

“Vous ne dites pas la vérité. Vous êtes trompeur”, a déclaré l’opérateur polygraphique, auquel Shawn a répondu: “Est-ce que je mens un peu? Oui, je veux dire, il est [] quelque chose comme un peu un méchant. Je veux dire, il a l’air d’être un gars sympa, mais, dans n’importe quel mouvement, il pourrait se transformer en méchant, tu sais ? Mais il a vraiment les yeux bleus, et je me bats avec des yeux si bleus, tu sais ? Je trouve qu’il est plus facile de faire confiance aux yeux bruns. “Elle s’est arrêtée, puis a admis que” J’en avais déjà trop dit sur lui.

Découvrez la vidéo complète ici.