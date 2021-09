Ils ont mis un hamster pour faire des transactions avec des crypto-monnaies, et il obtient un profit de 24% en trois mois | La vie

Le hamster Mr Goxx fait plus de bénéfices que le bitcoin, ou l’indice boursier SP500, en achetant et en vendant des crypto-monnaies.

Dans le livre de Burton Malkiel A Random Walk Down Wall Street, il a défendu l’idée que un singe aux yeux bandés lancer des fléchettes sur une cible avec des entreprises à investir, il pourrait gagner plus d’argent qu’un investisseur professionnel.

Investir en Bourse ou dans les crypto-monnaies comporte beaucoup de jeu, d’intuition, de risque irrationnel et de chance.

C’est plus ou moins ce qu’il a montré le hamster Mr Goxx, qui achète et vend des crypto-monnaies depuis juin, et a réalisé un profit de 24%. Plus que le bitcoin ou l’indice boursier S&P500, avec les entreprises les plus puissantes des États-Unis. Vous pouvez le voir en action dans cette vidéo :

Le gardien pour l’instant anonyme de Mr Goxx explique dans les émissions en direct sur Twitch et sur Twitter à quel point il est gentil hamster inverseur effectue ses opérations financières.

Selon le compte de Markets Insider, dans le Boîte Goxx Il y a une roue sur laquelle tourne le hamter, qui est en fait une roue de roulette avec environ 30 crypto-monnaies, dont Ethereum, Tron, XRP et Cardano.

La roue décide avec quelle crypto-monnaie vous allez trader.

Dans la même boîte, il y a deux tunnels. Si vous entrez pour l’un, vous achetez, et si vous choisissez l’autre, vous vendez.

Le hamster Mr Goxx commencé avec un portefeuille d’investissement de 350 euros en juin, et jusqu’à mi-septembre j’avais gagné 77 euros, ce qui suppose 24% de bénéfices. C’est un nombre plus élevé que le bitcoin, ou si vous investissez dans les sociétés de l’indice boursier S & P500.

Il y a tout juste un mois J’ai eu environ 50% de profit, mais la crise des crypto-monnaies a également touché notre hamster.

M. Goxx nous montre que tout le monde peut investir dans les crypto-monnaies. Il faut juste avoir de l’intelligence, et surtout la chance d’un hamster…