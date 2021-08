Ils ont piraté le compte Instagram de Lucía Méndez – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

L’actrice Lucie Mendez a publié une déclaration via Twitter, où il a signalé que svotre compte Instagram a été piraté.

“Malheureusement, mon compte Instagram a été piraté, lJe vous demande de bien vouloir ignorer les éventuels contenus ou messages émis par le compte : @luciamendezof Jusqu’à nouvel ordre”, a expliqué la chanteuse, qui a précisé qu’elle travaillait à la récupérer.

Jusqu’à présent, rien n’a été publié dans ce compteCependant, la photo de profil a été supprimée. Face au piratage, les fans de Méndez lui ont envoyé des messages de soutien dans lesquels ils le remerciaient de les tenir au courant.L’actrice a indiqué qu’elle travaillait pour récupérer son compte (Photo: Twitter / @ LuciaMendezOf)

La protagoniste de Tú O Nadie a ensuite publié une vidéo dans laquelle elle a remercié ses abonnés pour le soutien qu’elle a reçu lors des présentations qu’elle a faites à le spectacle Divas, qui a les performances de Doux, Rocío Banquells Oui Image de balise Manoella Torres.

“À tout le Texas aux endroits où nous sommes allés, je tiens à remercier beaucoup pour cette affection, cet échantillon de suivi et d’amour“, a déclaré Lucía Méndez, qui a annoncé qu’ils seront bientôt présentés à Chicago.

Il a également été fortement critiqué après que la maquilleuse américaine Caleb Campos exposé qu’il a reçu un traitement injuste en maquillant Méndez.

Le chanteur a assuré que ce qui a été dit par Campos C’était à cause d’un problème avec la production et qu’il n’avait pas été embauché pour la maquiller. “Je ne lui ai même pas parlé, juste J’ai vu qu’il enregistrait la répétition et il l’a produite, je pense que ça l’a brûlé qu’ils l’aient dirigée, Je n’étais pas chargé de me maquiller et cela me dérangeait que nous répétions et que j’étais là en train de filmer ; C’était en renfort, si quelqu’un manquait, il était là et Je pense que tout était très bien planifié“, argument. Le maquilleur Caleb Campos a souligné que le chanteur avait été maltraité (Photo: Instagram / @ luciamendezof)

Quelques jours après la viralisation de la vidéo de la maquilleuse, la production du spectacle Divas a défendu l’actrice; Dans une déclaration partagée par la journaliste Nelssie Carrillo, ils se sont excusés pour ce que Campos a dit. “Nous regrettons les déclarations malheureuses de la personne en charge de l’arrangement de Mme Lucía Méndez lors de notre présentation réussie à El Paso, au Texas.”

D’autre part, l’actrice a également été interrogée pour son absence de la télévision mexicaine, ceci parce qu’elle a donné plus de préférence à sa chaîne YouTube où elle interviewe des personnes célèbres. Méndez a assuré qu’elle avait eu des propositions, mais aucune ne ressemblait à celle qu’elle recherche. Lucía Méndez a souligné qu’elle ne participera qu’à des travaux de sa hauteur (Photo: Instagram / @ programahoy)

“Il y a plusieurs compagnies qui me proposent (de participer) en tant qu’actrice, je sais que tu veux me voir mais Ils ne m’ont rien proposé d’égal, rien à quoi je dis : ‘eh bien, j’adore, je vais le faire’, honnêtement non“, argument.

La réponse de Lucia a divisé les commentaires de ses abonnés, Alors que certains ont assuré que Méndez devrait attendre le bon rôle, d’autres ont dit qu’il devrait profiter des opportunités qu’il a. “S’il n’y a pas de protagoniste et que cela vaut la peine de ne rien faire, votre carrière mérite un épanouissement”, “Je veux que tu sois le protagoniste d’une bonne histoire.”, “Vous devriez vous attribuer le mérite de la première actrice comme l’ont fait Ana Martin, Daniela Romo, Victoria Rufo, Erika Buenfil, et vous verrez que vous ne manquerez pas de travail en tant qu’actrice”, « Nous devons être reconnaissants que le travail ressorte surtout dans cet environnement…. bonne chance”.

Source : Infobae