Ils ont quitté les États-Unis pour vivre au bord de la plage, avec 159 $ par jour. Regardez comment ils dépensent leur argent

En 2016, ma famille et moi avons fait nos valises et avons déménagé de Chicago à Mazatlán, au Mexique. Après le décès inattendu de ma mère, mon mari et moi avons réalisé que la vie est trop courte pour retarder la construction de la vie que nous voulions.

Nous avions environ 20 000 $ d’économies, ce qui était plus que suffisant pour nous en sortir en raison du coût de la vie moins élevé à Mazatlán.

Puis, après deux belles années au Mexique, mon mari, Vernon, a décroché une opportunité incroyable d’enseigner dans une université de médecine à Antigua, une île de l’est de la mer des Caraïbes qui est célèbre pour son beau temps et ses 365 plages.

Encore une fois, nous avons emballé nos affaires et réservé un vol aller simple.

Dépenser et économiser plus intelligemment

Les premiers mois ont été difficiles, surtout parce que les premiers chèques de paie de Vernon étaient calculés au prorata. J’avais encore un revenu très limité – moins de 1 000 $ par mois – de mon travail indépendant en tant que rédacteur publicitaire.

Nous avons également engagé de nombreux frais de déménagement, dont les billets d’avion, le premier mois de loyer (1 250 $), un dépôt de garantie (1 250 $) et notre voiture de location (400 $ par mois). De plus, notre coût de la vie, bien que toujours moins cher qu’aux États-Unis, a considérablement augmenté.

Centre-ville d’Antigua

Crédit photo : Lawson Lewis

Mais nous avons tenu le coup parce que nous aimons Antigua – et je suis content que nous l’ayons fait. Nous sommes maintenant dans une situation complètement différente financièrement, car mon entreprise s’est développée et nous avons trouvé des moyens de dépenser moins. Nous planifions nos repas et mangeons souvent à la maison. Avant de faire un achat, grand ou petit, nous demandons toujours : est-ce un besoin ou une envie ?

Après avoir économisé une bonne somme d’argent et avec l’aide du prêt sans intérêt de ma belle-famille, nous avons acheté une voiture d’occasion pour environ 10 000 $, que nous avons maintenant entièrement remboursée.

Comment nous gagnons nos revenus

Je dirige ma propre entreprise de rédaction et je fais du coaching d’état d’esprit et d’affaires en parallèle. J’apporte un revenu d’environ 5 000 $ par mois. Mon mari gagne environ 5 700 $ par mois grâce à son travail à l’université.

La terrasse arrière de notre maison est l’endroit de travail parfait pour moi.

Photo : Gabriella Lindsay

Notre revenu mensuel combiné nous permet de payer nos factures, de profiter du style de vie insulaire et d’économiser pour l’avenir. Depuis l’an dernier, nous versons 500 $ par mois dans notre compte conjoint d’épargne-retraite.

Redcliffe Quay d’Antigua, un quartier commerçant historique au cœur de St. John’s.

Crédit photo : Gabriella Lindsay

Nous avons également remboursé plus de 24 000 $ de dettes de cartes de crédit. Nous effectuons toujours des versements réguliers sur nos 80 000 $ de prêt étudiant, mais depuis octobre dernier, nous n’avons officiellement plus de dettes de consommation !

Une ventilation de nos principales dépenses

Nos dépenses mensuelles à Antigua sont d’environ 4 762 $, comparativement aux 7 000 $ que nous dépensions à Chicago. Nous économisons donc maintenant plus de 2 200 $ par mois.

Le loyer est notre plus grosse dépense. En avril de l’année dernière, nous avons emménagé dans une grande maison de 3 chambres pour 2 200 $ par mois.

Crédit graphique : Gene Woo Kim

Malgré le coût plus élevé, l’espace supplémentaire nous permet d’accueillir souvent des amis. Et venant du centre-ville de Chicago, avoir une arrière-cour et une piscine est un gros bonus pour nos enfants – âgés de 8, 9 et 10 ans.

La deuxième dépense majeure concerne les frais de scolarité dans les écoles privées pour les trois enfants, qui coûtent 622 $ par mois.

Pour économiser sur l’épicerie, nous achetons localement et essayons d’acheter des marques des Caraïbes plutôt que des produits coûteux importés des États-Unis. Notre famille de cinq personnes dépense entre 150 $ et 200 $ par semaine en épicerie.

M. Mervin Lake garde notre famille approvisionnée en fruits et légumes frais.

Photo : Gabriella Lindsay

Voici un aperçu de nos dépenses mensuelles moyennes :

Nourriture (épicerie, repas au restaurant, boissons): 969 $Louer: 2 200 $Utilitaires (internet, eau, cuisson propane, électricité): 317 $Assurance santé: 590 $Abonnement Netflix : 15 $Téléphone: 49 $Frais de scolarité: 622 $

Moyenne mensuelle: 4 762 $

Moyenne quotidienne: 159 $

Il y a beaucoup à faire et à aimer à Antigua

Nous dépensons 120 $ ou moins par mois en divertissement ou en restaurant.

Étant donné qu’Antigua est chaude et magnifique toute l’année, la plupart des activités que nous pratiquons sont en plein air, ce qui signifie qu’elles sont généralement gratuites ou peu coûteuses.

Nous aimons faire de la randonnée et jouer à la plage. Il y a une jolie petite plage isolée à seulement un pâté de maisons de chez nous où nous allons souvent. Pour une gâterie spéciale, nous nous dirigeons parfois vers le chemin du bord de mer pour un jus de fruits frais à 5 $.

Antigua, une île de l’est de la mer des Caraïbes, est célèbre pour son beau temps et ses 365 plages.

Crédit photo : Lawson Lewis

Lorsque nous choisissons une activité payante comme aller au cinéma ou faire de la plongée sous-marine, nous recherchons des jours avec des prix réduits. Ma fille a pris sa première leçon de plongée sous-marine lors d’une journée spéciale réservée aux filles, qui était gratuite.

Nous prévoyons de continuer à vivre à l’étranger aussi longtemps que nous le pourrons. Nos enfants pensent déjà aux universités qu’ils veulent fréquenter — toutes dans des endroits éloignés comme Dubaï et le Royaume-Uni. C’est exactement ce que nous voulions pour eux ; ils ont des valeurs culturelles bien équilibrées et sont ouverts à de nouvelles cultures, lieux et idées.

Gabriella Lindsay avec son mari et leurs trois enfants.

Crédit photo : Lawson Lewis

En étant très intentionnel au sujet de nos finances, en partageant nos priorités les uns avec les autres et en choisissant un endroit où le coût de la vie est moins élevé, nous avons créé une vie que nous aimons. Nous n’avons aucun regret sur les choix que nous avons faits et sommes reconnaissants pour toutes les leçons que nous avons apprises tout au long de notre voyage à l’étranger.

Gabriella M. Lindsay, originaire de Chicago, est rédacteur publicitaire, auteur et éducateur. Elle vit sur l’île d’Antigua dans les Antilles caribéennes avec son mari et leurs trois jeunes enfants. « Living FIT: A 40-Day Guide to Living Faithfully, Intentionally, and Tenaciously » est son premier livre. Suivez Gabriella sur Instagram et YouTube.

