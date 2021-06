ils ont raté neuf entraîneurs

18/06/2021 à 15h11 CEST

Personne ne veut ou personne ne peut s’asseoir sur le banc de Tottenham. Depuis que José Mourinho a été licencié Le 19 avril, les « Spurs » sont toujours sans capitaine pour leur projet. Après une longue liste de candidats et de négociations, le dernier à tomber a été Gennaro Gattuso. L’Italien a été exclu après une campagne des fans de Tottenham sur les réseaux sociaux.

La balise #NoToGattuso est devenu un sujet tendance jeudi soir en Angleterre. La raison, certaines déclarations de l’italien dans le passé sur le mariage homosexuel.

« Le mariage à l’église devrait toujours être entre un homme et une femme, bien qu’aujourd’hui chacun fasse ce qu’il veut. Depuis tout petit j’ai grandi et j’ai cru en la famille en tant qu’institution, et pour moi le mariage homosexuel est quelque chose de très étrange & rdquor;, déclarait-il en 2008. Vendredi matin, Daniel prélèvement rompu les négociations.

Neuf candidats non retenus

Celui de Gattuso est un épisode de plus d’une interminable série de candidats à la magistrature londonienne. Il y a quelques semaines, l’arrivée du technicien allait de soi Paulo Fonseca, foudroyé par la Roma par l’arrivée de Mourinho. L’affaire s’est effondrée à la dernière minute. Et bien plus tôt, plus ou moins la même chose s’est produite avec Antonio Conte. L’italien également, l’un des techniciens libres avec la plus grande affiche, a rejeté la proposition lorsque le projet sportif ne l’a pas convaincu.

Ce ne sont pas les seuls noms. Depuis le départ de Mourinho, le club était lié aux Allemands Julian Nagelsmann et Hansi Flick, qui ont été choisis respectivement par le Bayern et l’équipe nationale allemande. Brendan Rodgers et Graham Potter ils ont sonné aussi, mais tous deux ont réaffirmé leur loyauté envers Leicester City et Brighton. L’option du Néerlandais a été sondée Erik Ten Hag, et enfin les intentions de Daniel Levy de convaincre Mauricio Pochettino de revenir ont été divulguées, mais le PSG ne s’en sort pas si facilement.

Plus de doutes pour Kane

Un carrousel de neuf noms qui ont été contactés. Tous avec la même fin : le banc d’un des grands du Premier ministre à combler. La seule signature que Daniel Levy a obtenue est celle de Fabio Paratici, cadre italien, en tant que directeur sportif. Paratici, originaire de la main d’Antonio Conte, devra continuer à chercher un nouvel entraîneur.

Tout cela est arrivé à l’avenir de Harry Kane dans l’air. L’attaquant anglais a laissé la porte ouverte à son départ, et il est plus probable qu’une telle incertitude n’ait pas aidé à convaincre un nouvel entraîneur. Si avec un nouvel entraîneur ils pouvaient tenter de convaincre leur star, les bosses incessantes que prend la direction sportive n’aident pas Kane à voir un avenir meilleur à Tottenham.