« Ils ont remporté la Ligue des champions, mais ne jouent pas au football »

31/03/2021 à 17h42 CEST

Daniel Guillen

L’ancien joueur du Real Madrid, de l’Inter ou du Milan Antonio Cassano a attaqué José Mourinho et son Inter sur Bobo TV, la chaîne Twitch de Christian Vieri: « Je dois dire que l’Inter Milan est mon équipe et qu’ils ont remporté la Ligue des champions il y a 11 ans, mais ils ne jouent pas au football. »

L’international à 39 reprises avec l’Italie a ravi l’entraîneur portugais lors de son passage à l’Inter. Supporter déclaré de l’équipe, Antonio Cassano n’était pas particulièrement fier des succès de cette équipe, qui a finalement été la dernière équipe italienne à conquérir l’Europe et le dernier titre de champion pour les neroazurris.

Ce n’est pas la première fois que l’attaquant attaque publiquement les Portugais: « Personne ne peut dire que les équipes de Mourinho jouent bien. Il a remporté deux Champions League, mais ce n’est pas synonyme de bon jeu ». « Un génie comme Cruyff n’en a gagné qu’un et pourtant on ne peut pas le comparer à Mourinho », a-t-il souligné après la défaite de Tottenham dans le derby de Londres.

L’Inter de José Mourinho a remporté la triple couronne en 2012 avec un style de jeu très défini. Grâce à un proposition particulièrement défensive et réactive aux approches du rival, le Neroazurri s’est clairement imposé dans les deux compétitions nationales et a affiché un haut niveau en Europe. Les Italiens ont éliminé le FC Barcelone de Pep Guardiola, à l’époque la meilleure équipe du monde, en demi-finale de crise cardiaque et a atteint la finale, où ils ont battu le FC Bayern aux tirs au but.

Ancienne connaissance de la Liga

Antonio Cassano est allé au Real Madrid entre 2006 et 2008. Après une belle version à Rome, les blancs ont pris le joueur en échange d’un peu plus de cinq millions d’euros, mais sa performance n’a pas été comme prévu et il a fini par être prêté à la Sampdoria. Il est retourné en Italie et y a mis fin à sa carrière, mais pas avant de passer par une série d’équipes: Sampdoria elle-même, AC Milan, Inter, Parme et Helas Verona. Il s’est retrouvé sans équipe en 2017 et l’année suivante a annoncé sa retraite officielle en tant que joueur professionnel.

L’Italien a disputé 515 matchs officiels tout au long de sa carrière sportive, au cours desquels il a marqué 139 buts et distribué 94 passes décisives.. En tant que joueur blanc, pour sa part, il n’a disputé que 29 matchs, où il a inscrit quatre buts et donné trois passes au but.