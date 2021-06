Ils ont réussi à faire fonctionner Windows 11 sur un téléphone mobile à partir de 2015 | La technologie

in

Un développeur a réussi à installer Windows 11 sur un Microsoft Lumia 950 XL 2015 exécutant Windows Phone.

En lançant la première version bêta de Windows 11, l’interdiction a été ouverte aux utilisateurs de commencer à tester cette nouvelle version du système d’exploitation et il y a toujours ceux qui essaient de prendre le logiciel au-delà de ce qui était attendu. Non seulement vous l’installez sur un téléphone mobile, mais un développeur a fait fonctionner votre Lumia 950 XL avec Windows 11.

Lors de la présentation de Microsoft Lumia 950 XL en 2015, il a été annoncé comme un point clé qu’il disposait de Windows 10 pour les téléphones mobiles, mais personne ne pensait sûrement que si longtemps plus tard quelqu’un installerait Windows 11, d’autant plus compte tenu de l’échec de Windows Phone qui a été vécu des années plus tard.

En tout cas, ce mobile avec Snapdragon 810 a réussi à exécuter Windows 11, ce que certains ordinateurs ne peuvent pas faire, mais que dans l’appareil c’est possible, malgré la lenteur évidente avec laquelle il avance lors de son utilisation.

Vous souhaitez partager un post attrayant sur les réseaux sociaux ou illustrer vos projets personnels avec des photos et des graphiques ? Vous pouvez faire tout cela et bien plus avec Canva. Nous expliquons comment utiliser ce puissant outil de conception en ligne.

Gustave Monce a publié une vidéo sur YouTube et a partagé ses progrès sur les réseaux sociaux jusqu’à ce qu’il ait Microsoft mobile exécute Windows 11 bêta de manière limitée et avec différentes erreurs, notamment en termes de conception, de rotation et d’adaptation à un écran de ce type, mais rien qui ne puisse être amélioré.

Voici la vidéo qu’il a partagée au cas où vous voudriez voir ce que ce développeur a réalisé et comment Windows 11 s’adapte au mobile.

Cette réalisation est particulièrement frappante lorsqu’elle est réalisée sur un mobile aussi ancien alors qu’on a parlé de la configuration requise du système d’exploitation et problèmes pouvant exister pour de nombreux ordinateurs. Si vous doutez de la compatibilité de votre ordinateur avec Windows 11, dans cet article, nous vous montrerons comment le vérifier en une minute.

Découvrez comment cela fonctionne Windows 11 dans un Microsoft Lumia 950 XL est plus que curieux et il a un certain charme. Nous verrons quels autres tests sont soumis au nouveau système d’exploitation dans ce qu’il faut pour atteindre nos ordinateurs.