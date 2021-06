“Ils ont toujours été A**” ⋆ 10z viral

in

Le quart-arrière des Cardinals de l’Arizona, Kyler Murray, a rejoint le fils de LeBron James, Bronny, sur la couverture de la dernière édition de Sports Illustrated.

Murray et James font partie de l’équipe Esports du clan “FaZe” qui prend le contrôle d’Internet. Même LeBron a été impressionné par l’ascension des équipes vers la célébrité.

LeBron James est survolté pour voir Bronny sur la couverture de Sports Illustratedhttps://t.co/Wz6rLnw7dX – SideAction (@SideActionHQ) 10 juin 2021

Alors qu’il était interviewé pour l’histoire de “FaZe Clan”, on a demandé à Kyler Murray s’il était un fan des Cowboys en grandissant. Cela aurait du sens, étant donné que Kyler a grandi au Texas. Cependant, Murray a affirmé qu’il n’avait jamais aimé Dallas.

“F ** k non”, a répondu Kyler Murray. «Ils ont toujours été des ânes. J’ai aimé les Vikings, mon frère.

Tendance de l’action secondaire

Alors que les Vikings étaient en bonne partie dans les séries éliminatoires lorsque Kyler Murray grandissait, ce n’est pas non plus comme s’ils étaient si bons. Et ces équipes de Tony Romo ont eu quelques années où elles étaient considérées comme un concurrent.

Mais nous ne disséquerons pas trop la réponse de Kyler Murray. Il a probablement rendu beaucoup de fans des Cardinals heureux de savoir qu’il soutenait « l’équipe américaine ».

Bienvenue dans le jeu en dehors du jeu ! Suivez-nous sur notre compte Twitter Sideaction, Instagram et Facebook pour les dernières nouvelles sur le sport et la culture pop sur le Web!

]]>

Abonnez-vous sur YouTube !

Lien source