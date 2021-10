Ils ordonnent l’entrée en prison de Lucas Hernández !

13/10/2021

Le à 15:34 CEST

Lucas Hernández doit entrer en prison. Selon ‘AS’, le tribunal pénal numéro 32 de Madrid a ordonné l’emprisonnement de l’actuel joueur du Bayern Munich. La procédure d’ordonnance a été émise par l’avocate de l’administration de la justice, Mme Aurora Arrebola del Valle, le 14 septembre.

Dans ladite diligence, « M. Lucas François Bernard Hernández est cité à comparaître devant cette Cour le 19 octobre 2021, à 11 heures du matin, afin d’être personnellement tenu d’entrer volontairement dans un délai de dix jours dans le centre pénitentiaire de votre choix. & rdquor ;.

Tout remonte à 2017, lorsque lui et sa femme ont été reconnus coupables d’un crime d’abus dans l’environnement familial au milieu de la rue. Tous deux ont dû effectuer 31 jours de travaux communautaires et une ordonnance d’interdiction a été déposée. Une décision de justice à laquelle ils ne se sont pas conformés, puisque quelques jours plus tard des photos d’eux deux en lune de miel sont apparues.

Des mois plus tard, le parquet a requis un an de prison pour Lucas après avoir compris que le footballeur avait enfreint la peine d’accommodement. Le 35e tribunal correctionnel de Madrid a condamné Lucas à un an de prison. Il va maintenant falloir voir l’appel de la défense, mais pour l’instant le joueur doit comparaître le 19 octobre prochain devant la justice.