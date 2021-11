19/11/2021 à 08:00 CET

De nouvelles recherches sont parvenues à ouvrir la « boîte noire » de ce qui se passe à l’intérieur d’un embryon humain entre 16 et 19 jours après la fécondation, moment fondamental de son développement jusqu’à présent inaccessible à la science.

L’analyse de l’embryon montre que dans cette phase la formation cellulaire du système nerveux n’a pas encore commencé, soulignent les chercheurs dans un article publié dans la revue Nature.

L’histoire d’un embryon nouvellement formé traverse un moment critique 14 jours après la fécondation. Jusque-là, il peut être divisé en deux ou fusionné.

Cependant, depuis lors, il commence à se configurer comme un individu biologique, dans une nouvelle phase de son développement, connue sous le nom de gastrulation, qui dure une semaine : c’est à ce moment que commence la formation et la spécialisation de divers types de cellules.

Système nerveux

Pendant des décennies, on a pensé que c'était dans cette phase de développement qu'un embryon commençait à devenir un être plus complexe, puisque son système nerveux commencerait à se configurer, comme cela se produit chez la souris.

Cet extrême n’a jamais été directement confirmé chez l’homme, car les cellules souches cultivées en laboratoire ne peuvent être conservées que pendant deux semaines, alors que la gastrulation ne peut être observée lors d’une grossesse réelle.

Tout ce que l’on savait sur cette phase critique de la formation d’un être humain était grâce à des modèles expérimentaux, mais ce que la nouvelle étude a fait, c’est d’obtenir une vision sans précédent de ce moment de l’embryon dans l’utérus.

Pour obtenir ce résultat, des scientifiques de l’Université d’Oxford (Royaume-Uni), du Helmholtz Center de Munich-German Research Center for Environmental Health en Allemagne et de l’Institute for Epigenetics and Stem Cells de Cambridge, ont analysé un embryon entre 16 et 19 jours après fécondation dans l’utérus.

imperceptible aux ultrasons

La plupart du temps, les mères, à ce moment-là, ne savent même pas qu'elles sont enceintes, mais l'embryon analysé dans cette recherche était le résultat d'une personne qui a décidé d'interrompre sa grossesse et a accepté que l'échantillon (de seulement un millimètre de longue, imperceptible à l'échographie) a été étudiée.

Les chercheurs ont analysé l’embryon à l’aide d’un séquençage d’ARN unicellulaire et ont obtenu une description détaillée des types cellulaires présents dans l’échantillon, en particulier lors de son développement et de sa diversification.

L’un des premiers constats de cette analyse est qu’à ce moment de son développement, l’embryon n’a pas commencé le développement de son système nerveux, il n’est donc pas possible d’enregistrer des sensations.

Des chercheurs n’a pas apprécié la spécification neuronale des cellules de l’échantillon, ce qui suggère que le processus à partir duquel un embryon commence à configurer un système nerveux se produit deux semaines après la fécondation.

Détail important

Ce détail est important car en 1979, la limite de 14 jours pour la culture d'embryons humains a été établie dans différents pays, dont l'Espagne, bien que cette période ait été assouplie depuis cette année.

Depuis lors, la culture in vitro d’embryons humains intacts est passée d’une catégorie de recherche interdite à une catégorie autorisée, précise le SINC.

Les chercheurs ont également détecté des cellules germinales primordiales (cellules précurseurs qui donnent naissance à des ovules ou à des spermatozoïdes), bien qu’ils n’aient pas pu préciser où.

Les travaux montrent également qu’à ce stade très précoce, l’embryon humain possède différents types de cellules sanguines, dont des globules rouges primitifs, ce qui a surpris les chercheurs.

Globules rouges et blancs

Les cellules sanguines observées étaient à la fois rouges et blanches, indiquant que le sang se diversifie très tôt dans les embryons humains.

De plus, les scientifiques ont également découvert que toutes les cellules sanguines détectées étaient de sexe masculin, comme l’embryon lui-même, et ne provenaient pas de la mère.

Les chercheurs concluent que ce résultat fournit des informations importantes sur la façon dont les premières lignées sont formées et positionnées dans l’embryon humain en développement.

Par conséquent, cela leur permet de mieux comprendre pourquoi parfois ce processus initial de développement embryonnaire tourne mal, provoquant des fausses couches et des anomalies congénitales.

Référence

Caractérisation transcriptomique unicellulaire d'un embryon humain gastrulant. Richard CV Tyser et al. Nature 2021. DOI : https : //doi.org/10.1038/s41586-021-04158-y

Photo du haut : cellules de différentes espèces originaires d’un embryon à un stade précoce. Crédit : Weizhi Ji, Université des sciences et technologies de Kunming.