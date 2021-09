“Ils parlent d’âge, mais ils doivent savoir que je suis différent des autres”

09/10/2021 à 09:54 CEST

A 36 ans, Cristiano Ronaldo fait face à son deuxième sort à Manchester United, le club où tout a commencé -avec la permission du Nacional de Madeira et du Sporting CP-. L’attaquant portugais est sur le point de refaire ses débuts avec l’équipe “Red Devil”, qui accueille ce samedi Newcastle à Old Trafford lors d’un match de la quatrième journée de la Ligue. Avant sa première, le Portugais s’est entretenu avec les médias officiels du club, à qui il a laissé une déclaration d’intention sur la puissance qu’il ressent encore. “Les gens parlent de mon âge, mais ils devraient savoir que je suis différent des autres”, a-t-il assuré.

“Je suis très heureux d’être de retour. Je n’aurais jamais pensé revenir, mais je suis très fier, très excité et j’ai hâte de commencer de la meilleure des manières. Je suis très heureux, ma famille aussi, mes enfants, tout le monde”, a-t-il déclaré.

“C’est une nouvelle époque, une nouvelle génération et je viens encore gagner et aider l’équipe. Les nouveaux joueurs ont un grand potentiel et je suis à nouveau là pour gagner et entrer dans l’histoire”, a ajouté Cristiano.

“Les gens ici sont différents. Quand j’ai atterri à l’aéroport l’autre jour, j’ai ressenti l’émotion. Ce n’est pas seulement parce que je suis un joueur de Manchester United, c’est qu’ils m’ont vu grandir ici à 18 ans. Je me sens très excité, avide et bonne énergie », a-t-il expliqué à propos des retrouvailles avec les fans du club anglais.

“Je suis ici pour gagner, les gens parlent de mon âge, mais ils doivent savoir que je suis différent des autres. Je suis prêt et je pense que je vais être quelque chose d’énorme dans les trois ou quatre prochaines années.”, a-t-il ajouté, montrant à quel point il est confiant.