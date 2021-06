09/06/2021 à 20:06 CEST

Alberto Teruel

Le nouvel entraîneur de la Libye, Javier Clemente, est apparu devant les micros de Radio Marca pour analyser l’actualité de l’équipe espagnole, plongée dans une situation compliquée après les points positifs dans Coronavirus de Sergio Busquets et Diego Llorente. De son poste d’ancien entraîneur, Clemente a abordé certains “points chauds” auxquels La Roja doit faire face avant le début du grand événement européen.

L’étape de Clemente à la tête de l’équipe espagnole, comme celle de Luís Enrique, n’a pas été sans controverse. Barakaldo a également été critiqué pour certaines décisions concernant la liste de l’équipe. “Le truc Christiansen était un cas particulier. Il était dans la filiale du Barça parce qu’il était étranger, mais son niveau était plus élevé. Dans votre assemblée, il a dit que puisque je n’avais pas emmené Michel, il ne faisait plus partie de l’équipe nationale.. Donc, puisque personne d’Albacete ne prend, à Albacete il n’y aura personne de l’équipe nationale, ni de Murcie, car ils ne la suivent pas non plus. Ne dit-on pas que La Roja appartient à tout le monde ? A mon époque, même pas les médias“.

Paco Jémez, ancien entraîneur du Rayo Vallecano et invité de l’émission Radio Marca, a également tenu à faire un point sur la question du sentiment national. “On dit que le rouge appartient à tout le monde et n’a rien à tout le monde“.

Dans ce sens, Clemente a évoqué le sentiment national, un sujet brûlant depuis la question controversée d’Aymeric Laporte. “Ils parlent de sentiment national, mais c’est des conneries. Quand chacun va à ses intérêts et soutient celui qu’il veut.”

Enfin, Clemente a défendu le travail de Luis Enrique à la tête de l’équipe senior. “Je l’aime parce qu’il fait ce qu’il veut. Vous n’avez toujours pas besoin d’amener quelqu’un. Ils sont passés 24, ils ont trois gardiens, ils jouent 11, ils sont dix remplaçants. Il compte encore sept remplaçants et c’est suffisant pour combler les postes. De même en Coupe du monde ou en Eurocup seuls 18 joueurs jouent”.