Ils parviennent à allumer une ampoule LED avec l’énergie du signal WiFi | Vie

Tout le monde sait que le signal WiFi transporte des données, mais ce que beaucoup n’imaginent pas, c’est qu’il transporte également de l’énergie, qui peut être convertie en électricité.

Les humains ont utilisé les ondes radio pour transmettre la voix, l’image et les données. Cette transmission est possible car les ondes radio nécessitent de l’énergie pour être générées et elles la transportent au fur et à mesure de leur expansion.

Aujourd’hui le signal radio le plus utilisé est la connexion WiFi, que nous utilisons dans les maisons, les bureaux, les bâtiments publics, les magasins, etc.

Un routeur transmet le signal WiFi en continu, mais dans de nombreux moments, personne ne s’y connecte et l’énergie qu’il transporte est perdue. Il n’est pas très élevé car le signal WiFi est de faible intensité mais… Et si nous pouvions profiter du signal WiFi inutilisé pour allumer une LED, ou alimenter un capteur ? C’est ce qu’ont réalisé des scientifiques de l’Université nationale de Singapour et de l’Université japonaise de Tohoku.

Ce n’est pas une idée nouvelle, car c’est quelque chose qui essaie depuis longtemps. La chose intéressante ici est la nouvelle façon d’y parvenir, qui semble plus efficace que d’autres.

Ces scientifiques asiatiques ont utilisé Oscillateurs de couple (STO), un nouveau type d’appareils générateurs de micro-ondes.

Un STO seul n’est pas capable de capter trop d’énergie du signal WiFi, mais en combiner plusieurs peut éviter les problèmes liés aux basses fréquences.

Ce que ces chercheurs ont fait, c’est créer une puce composée de 8 STO, qui évite les interférences et parvient à capter l’énergie du signal WiFI pour la convertir en électricité.

En utilisant cette puce, ils ont chargé un condensateur pendant seulement 5 secondes de signal WiFi, et Ils ont réussi à éclairer une ampoule LED 1.6V pendant une minute.

C’est une réalisation importante, car si en seulement 5 secondes une minute de lumière est atteinte, même si elle est minuscule, accumule constamment de l’énergie les lumières, les alarmes ou les capteurs peuvent être alimentés indéfiniment.

C’est une technologie qui mérite d’être étudiée : les signaux WiFi sont très abondants, et la plupart du temps ils sont gaspillés.