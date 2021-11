Ils parviennent à modéliser le premier trou noir dont il existe une image avec des supercalculateurs

11/06/2021 à 21:13 CET

Les physiciens théoriciens ont réussi à modéliser, avec la puissance de calcul des supercalculateurs 3D, le trou noir supermassif au centre de la galaxie Messier 87, dont une image existe d’abord.

Messier 87 (M87) est situé à 55 millions d’années-lumière de la Terre dans la constellation de la Vierge. C’est une galaxie géante avec 12 000 amas globulaires, ce qui fait que les 200 amas globulaires de la Voie lactée semblent modestes en comparaison. Un trou noir de 6,5 milliards de masse solaire est logé au centre de M87. En 2019, la collaboration internationale de recherche EHT (Event Horizon Telescope) a obtenu la première image d’un objet de cette nature.

Ce trou noir projette un jet de plasma à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, un jet dit relativiste, à l’échelle de 6 000 années-lumière. L’énorme énergie nécessaire pour entraîner ce jet provient probablement de l’attraction gravitationnelle du trou noir, mais comment un jet comme celui-ci est produit et ce qui le maintient stable sur l’énorme distance n’est pas encore entièrement compris.

M87 attire la matière qui tourne dans un disque sur des orbites de plus en plus petites jusqu’à ce qu’elle soit avalée par le trou noir. Le jet est lancé depuis le centre du disque d’accrétion entourant M87, et des physiciens théoriciens de l’Université Goethe, ainsi que des scientifiques d’Europe, des États-Unis et de Chine, ont modélisé cette région en détail.

Ils ont utilisé des simulations de superordinateur tridimensionnelles très sophistiquées utilisant un million d’heures CPU par simulation et ont dû résoudre simultanément les équations de la relativité générale d’Albert Einstein, les équations de L’électromagnétisme de James Maxwell et Les équations de la dynamique des fluides de Leonhard Euler.

Le résultat a été un modèle dans lequel les valeurs calculées pour les températures, les densités de matière et les champs magnétiques correspondent remarquablement bien à ce qui a été déduit des observations astronomiques. Sur ce socle, les scientifiques ont pu tracer le mouvement complexe des photons dans l’espace-temps courbe de la région la plus interne du jet et le traduire en images radio. Ils ont ensuite pu comparer ces images modélisées par ordinateur avec des observations faites à l’aide de nombreux radiotélescopes et satellites au cours des trois dernières décennies.

Le Dr Alejandro Cruz-Osorio, auteur principal de l’étude, commente dans un communiqué : « Notre modèle théorique de l’émission électromagnétique et de la morphologie du jet M87 correspond étonnamment bien aux observations dans les spectres radio, optique et infrarouge. Cela nous indique que le trou noir supermassif M87 tourne probablement beaucoup et que le plasma est fortement magnétisé dans le jet., accélérant les particules à des échelles de milliers d’années-lumière.

Le professeur Luciano Rezzolla, de l’Institut de physique théorique de l’Université Goethe de Francfort, note : « Le fait que les images que nous calculons soient si proches des observations astronomiques est une autre confirmation importante que le La théorie de la relativité générale d’Einstein est l’explication la plus précise et la plus naturelle de l’existence de trous noirs supermassifs au centre des galaxies. Bien qu’il y ait encore de la place pour des explications alternatives, les résultats de notre étude ont rendu cette possibilité beaucoup plus petite. » Les résultats ont été publiés dans Nature Astronomy.