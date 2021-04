Ils parviennent à photographier à nouveau le mythique fond d’écran de Windows XP, bien que le résultat soit décevant | La technologie

Un groupe de jeunes a visité l’endroit exact où a été prise la photographie de ce qui est probablement le papier peint le plus célèbre de tous les temps.

Windows XP C’est l’un des systèmes d’exploitation les plus célèbres jamais créés, sorti le 24 août 2001, et bien qu’il ne soit plus pris en charge depuis avril 2014, il est toujours utilisé par certains pays sous-développés.

Vous vous souvenez sûrement de beaucoup de choses sur le système d’exploitation Windows XP, mais ce que vous ne pouvez jamais sortir de votre tête, c’est l’arrière-plan du bureau par défaut, cette colline d’un vert profond et ces accumulations de nuages ​​qui nous accompagnent depuis de nombreuses années et qui en font déjà partie. de la culture Internet populaire.

Ce papier peint est connu sous le nom de bonheur, traduit en espagnol par « bonheur », et a été prise par le photographe professionnel Charles O’Rear en 1996, plus précisément dans la Napa Valley, dans le comté de Napa, dans l’état de Californie aux États-Unis.

Deux jeunes hommes commandés par Andrew Levitt, ils se consacrent à visiter les lieux des fonds d’écran les plus célèbres que le système d’exploitation Apple a mis en jeu, bien que cette fois ils soient allés à la concurrence, à Microsoft, à la recherche de ce fond d’écran mythique de Windows XP.

Dans la vidéo qui accompagne l’actualité, vous pouvez voir le voyage de deux jeunes dans la Napa Valley aux États-Unis pour visiter exactement l’endroit où le photographe Charles O’Rear a pris ledit cliché en 1996, et qui a ensuite été vendu à Microsoft. quelques années plus tard pour la sortie de Windows XP en 2001.

Nous ne voulons pas vider votre vidéo, mais les jeunes ont rencontré de nombreuses difficultés pour pouvoir prendre la photo, et la vérité est que le résultat final ne ressemble pas du tout à l’image que vous avez de Bliss dans votre mémoire, et à cause à diverses circonstances: circulation routière continue traversant la zone, aucune accumulation de nuages ​​n’a été trouvée à ce moment-là Et ces collines verdoyantes sans fin sont maintenant un vignoble.