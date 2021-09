Ils parviennent à recycler les gaz fluorés dangereux pour éviter leur émission dans l’atmosphère

09/10/2021 à 09:12 CEST

Les gaz fluorés sont principalement utilisés dans l’industrie de la réfrigération et ont un potentiel dangereux d’augmenter le réchauffement climatique, tout en étant encore plus persistants dans l’atmosphère que le CO2. Aujourd’hui, un consortium international a développé des technologies qui permettent de recycler ces gaz, en évitant leur émission dans l’atmosphère et en les réutilisant comme matière première durable.

La recherche d’un consortium européen composé de gouvernements, d’universités et d’entreprises appelé KET4F-Gas pour réduire l’impact environnemental des gaz réfrigérants a réussi à développer pour la première fois deux technologies différentes pour séparer les gaz fluorés des mélanges utilisés dans la réfrigération et les réutiliser à partir de indéfiniment, offrant une fenêtre d’espoir pour contrôler les émissions de gaz à effet de serre.

Ce groupe de travail formé par le collaboration internationale de 13 partenaires et six associés d’entités universitaires, commerciales et d’administration publique d’Espagne, de France et du Portugal a commencé ses investigations en 2018 grâce à une contribution de 1,7 million d’euros du programme européen Interreg SUDOE.

Les deux technologies issues du processus de R&D reposent sur des procédés de « chimie verte », des nanotechnologies, des matériaux et des procédés de séparation avancés qui sont très faciles à appliquer et avec un coût de mise en œuvre suffisamment faible pour rendre le recyclage économiquement attractif, la réutilisation des gaz de refroidissement, introduire les principes de l’économie circulaire dans le secteur.

Cette technologie sera mise à disposition des entreprises de gestion des déchets et des entreprises qui utilisent à grande échelle des gaz fluorés pour éviter l’émission de gaz à effet de réchauffement climatique dans l’atmosphère.

Comme l’explique la galicienne Ana Belén Pereiro, co-directrice du projet et chercheuse à l’Universidade NOVA de Lisboa, « l’objectif principal de KET4F-Gas est de réduire l’impact environnemental des gaz fluorés en utilisant des technologies de facilitation essentielles (TFE) pour la séparation et récupération des gaz F ».

Ces technologies ont été développées selon les principes de la « chimie verte & rdquor; et ils ont été mis au service de l’industrie et des gestionnaires de déchets pour réduire les émissions de ces composés.

L’importance de la nouvelle technologie est que pour la première fois offre une alternative bon marché pour la séparation et la récupération de ces gaz réfrigérants en fin de vie qui restaure leur pureté, et donc leur efficacité.

De cette façon, il encourage le recyclage et la réutilisation des gaz, au lieu de leur émission dans l’atmosphère, « valorise un déchet et introduit des principes d’économie circulaire & rdquor ;, ce qui apportera des avantages importants pour l’environnement, en plus de mettre à la baisse pression sur le prix du gaz et son commerce illégal.

Réduisez jusqu’à 70 % des émissions de CO2

La nouvelle technologie développée implique une économie environnementale comprise entre 60% et 70% en émissions de CO2 utilisé dans la gestion de ce type de composés, en plus d’encourager une augmentation de la quantité de gaz soumis au recyclage, actuellement presque sans importance.

L’utilisation des gaz fluorés est contrôlée et soumise à des quotas dans l’UE, de sorte que leur prix, et même le commerce illégal (entre 20% et 30% du total), ont explosé. En valorisant les gaz après leur utilisation, cette technologie garantira qu’ils ne soient pas émis dans l’atmosphère pour s’en débarrasser, une pratique illégale mais non éradiquée, mais plutôt qu’ils soient récupérés et recyclés indéfiniment dans un processus d’économie circulaire très bénéfique pour l’environnement et pour atténuer les effets du changement climatique.

Depuis que les gaz CFC (chlorofluorocarbures), qui endommagent directement la couche d’ozone, ont été interdits en Europe en 1995, le mélange le plus utilisé par l’industrie dans les systèmes de climatisation (domestiques, industriels ou dans les automobiles) est le gaz dit R.410 -A, un composé composé à 50% de gaz R-32, plus efficace, mais plus cher.

Ana Belén Pereiro affirme que « la technologie développée par KET4F-Gas parvient à récupérer le R-32 de son mélange avec d’autres composés avec une pureté supérieure à 98% et à un coût inférieur à celui du nouveau produit, rendant le recyclage et la réutilisation de ce gaz ».

Grande capacité de réchauffement climatique

Les gaz fluorés, qui n’endommagent pas la couche d’ozone, ont cependant le potentiel de favoriser un réchauffement climatique jusqu’à 23 000 fois supérieur à celui du CO2 et de plus, ils peuvent rester dans l’atmosphère jusqu’à 50 000 ans, l’objectif de l’UE est donc de les remplacer progressivement par d’autres composés ayant moins d’impact environnemental.

« Le problème est qu’aucun substitut n’a été trouvé qui soit efficace et qui ne présente pas de danger dû à la toxicité ou à l’inflammabilité, d’où l’importance d’introduire la réutilisation et le recyclage des gaz dans les processus de gestion des appareils qui sont retirés en raison d’avoir atteint la fin de sa durée de vie utile & rdquor;, indiquent les chercheurs dans un communiqué.

« Nous utilisons de plus en plus la climatisation car il fait plus chaud. À leur tour, les systèmes de climatisation utilisent des gaz fluorés avec un effet potentiel sur le réchauffement climatique. Jusqu’à présent, il n’existait pas de technologie efficace et bon marché pour récupérer ces gaz, ainsi, malgré leur traitement obligatoire, seulement 1% d’entre eux sont collectés dans l’UE en fin de cycle de vie. Le reste se retrouve dans l’atmosphère alors qu’il est strictement interdit, alimentant la spirale de la dégradation de l’environnement et du réchauffement climatique. La technologie développée par KET4f-Gas représente une opportunité pour l’industrie, les gestionnaires de déchets et les administrations publiques de renverser cette situation & rdquor;, conclut-il.

Les résultats de ce projet de recherche seront présentés publiquement les 22 et 23 septembre à Bayonne (Fr) lors d’une réunion qui réunira des entreprises, des gestionnaires de déchets, des autorités nationales compétentes en matière d’environnement et des députés européens pour débattre conjointement de la problématique des gaz fluorés et de la mise en œuvre de la technologie que KET4F-Gas propose comme solution globale au secteur de la réfrigération et de la climatisation et qui peut être suivie en ligne.

Site officiel du projet : http://www.ket4f-gas.eu/?page_id=677&lang=es

