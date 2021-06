Ils parviennent à réduire la pression artérielle chez les patients hypertendus grâce à l’échographie

in

10/06/2021 à 19h00 CEST

Une procédure avec ultrason cibler les nerfs près du rein réduit considérablement la tension artérielle chez les patients hypertendus.

L’intervention, appelée dénervation rénale, interrompt les nerfs entre les reins et le cerveau, qui transmettent des signaux pour contrôler la pression artérielle.

L’étude, publiée dans The Lancet, suggère que la procédure pourrait offrir espoir aux patients hypertendus qui ne répondent pas aux traitements.

Dénervation rénale

L’étude a enquêté 136 patients âgés de 18 à 75 ans qui ont été randomisés pour recevoir une dénervation rénale ou une intervention fictive, l’équivalent chirurgical d’un placebo.

L’hôpital Saint-Barthélemy de Londres, le site d’essai, était le plus grand recruteur de patients au monde. Des gens de États-Unis, France, Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique.

Les travaux ont montré que la dénervation rénale entraînait une effet hypotenseur après deux mois.

Ces patients, avant l’intervention, prenaient au moins trois médicaments différent pour abaisser la tension artérielle sans succès.

Avec l’échographie, il a été constaté que la pression artérielle a chuté de 8,0 millimètres de mercure (mmHg), une baisse de 4,5 mmHg de plus par rapport aux patients ayant subi la procédure fictive.

L’espoir des hypertendus

Si l’effet hypotenseur et la sécurité de la dénervation rénale sont maintenus sur le long terme, cette procédure pourrait être l’espoir de nombreux patients hypertendus.

De même, cette étude suppose une alternative à l’ajout de médicaments supplémentaires ces patients souffrant d’hypertension résistante au traitement.

« Il est concevable que la dénervation rénale puisse devenir un traitement pour les patients hypertendus dans un futur très proche. Le National Institute for Excellence in Health and Care (NICE) réévaluera bientôt la technologie », disent les chercheurs.

Quand la tension artérielle est-elle préoccupante ?

La pression artérielle est la force du sang contre les parois des vaisseaux sanguins.

Par conséquent, l’hypertension artérielle signifie que le pression dans les artères Il est plus grand qu’il ne le devrait.

La pression artérielle est exprimée en deux nombres. Le premier nombre (systolique) est la pression lorsque le cœur bat.

Le deuxième nombre (diastolique) est la pression lorsque le cœur se repose entre les battements.

La pression artérielle est Ordinaire si c’est en dessous 120/80 mmHg.

Si vous mesurez entre 120 et 129, et votre tension diastolique est inférieure à 80, vous avez donc une tension artérielle élevé.

Pression artérielle haute est une pression systolique de 130 ou plus ou une pression diastolique de 80 ou plus, qui persiste dans le temps.

Comment contrôler l’hypertension artérielle?

Bien qu’il existe des cas où des médicaments pour l’hypertension artérielle sont nécessaires, il est également très important de porter un mode de vie sain.

Contrôlez la tension artérielle avec un alimentation saine et exercice continu il peut empêcher, retarder ou réduire le besoin de médicaments.

Perdre du poids c’est l’un des changements de style de vie les plus efficaces pour contrôler la pression artérielle.

En général, la pression artérielle peut être abaissée d’environ 1 mm Hg pour chaque kilogramme de poids perdu.

La activité physique régulière, c’est-à-dire environ 150 minutes par semaine, il peut abaisser la tension artérielle de 5 mm Hg à 8 mm Hg.

est important d’avoir constance car si la pratique est abandonnée, la pression peut à nouveau monter.

De plus, l’exercice peut aider à empêcher que l’hypertension ne se transforme en hypertension.

D’autre part, portez un alimentation contenant une grande quantité de céréales intégral, Fruits légumes et produits les produits laitiers faible en gras pourrait abaisser la tension artérielle jusqu’à 11 mm Hg.

En outre, réduire le sel dans l’alimentation peut améliorer la santé cardiaque et réduire la pression d’environ 5 mm Hg à 6 mm Hg. Comme alternative pour ajouter de la saveur aux aliments, les épices peuvent être utilisées.

Il est également recommandé éviter la consommation d’alcool, de tabac et de caféine.

Enfin, ayez un tensiomètre à domicile il peut vous aider à contrôler votre tension artérielle plus facilement.

Vous pouvez également vous assurer que les changements de style de vie fonctionnent ou alerter votre médecin de complications possibles.