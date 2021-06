Ils parviennent à reproduire fidèlement les manuels d’instructions de l’Apple I | La technologie

Quelqu’un a créé des reproductions exactes des manuels d’instructions Apple I, et le meilleur de tous, ils sont légaux.

Si vous êtes un fan d’Apple et que vous êtes impliqué dans le monde de la technologie depuis longtemps, l’un de vos rêves est sûrement d’avoir un Apple I, un appareil très cher, presque impossible à obtenir, et encore plus si nous parlons à ce sujet étant complètement complet avec leurs manuels d’instructions imprimés.

Vous ne pourrez peut-être jamais acheter un Apple I, mais vous pouvez acheter ses manuels d’instructions, même s’il s’agit de reproductions exactes. Et c’est que selon les commentaires dans wccftech, quelqu’un a réussi recréer parfaitement les manuels d’un Apple I et avec un maximum de précision, et bien qu’il s’agisse d’une reproduction, il est plus destiné aux utilisateurs qui souhaitent obtenir ce manuel d’instructions sans payer les milliers de dollars qu’ils demandent pour les originaux.

L’utilisateur, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, pour pouvoir reproduire ces manuels Apple I presque identiques aux vrais, a dû placer chacune des lettres à la main, faire une tâche vraiment fastidieuse et lente. Il a également dû faire des recherches au préalable pour trouver les polices de caractères appropriées qui étaient utilisées à l’époque, ce qui a donné naissance à la machine à écrire électrique IBM.

Comme ils le commentent dans la vidéo, pour « qu’une réimpression soit aussi fidèle que possible à l’original, la position de chaque lettre individuelle doit être précise à une fraction de millimètre. En clair : chaque lettre devait être placée exactement à la main ».

Avant de penser que c’est illégal et qu’il s’agit de violation du droit d’auteur, ce n’est pas le cas. Et est-ce que le droit d’auteur aux États-Unis déclare que toute publication est dans le domaine public si elle a été publiée avant 1977 et n’inclut pas de mention de droit d’auteur. Fait intéressant, Apple n’a pas inclus d’avis de droit d’auteur dans ce cas.

Donc si vous voulez avoir un morceau de l’histoire d’Apple, à un prix plus ou moins abordable, et même s’il ne s’agit pas d’un produit original, vous avez déjà cette opportunité car il semble qu’ils aient imprimé des unités très limitées.