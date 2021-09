Ils portent plainte contre Gloria Trevi et son mari pour fraude fiscale

in

L’avocat a été libéré sur parole, mais a violé l’accord qu’il avait conclu et est retourné au Mexique sans autorisation, pour lequel un mandat d’arrêt a été émis contre lui. En février 2005, après avoir plaidé coupable du crime de trafic d’argent, il a été condamné à quatre mois de prison, qu’il a purgé la même année à la prison de La Villa, à Hidalgo, au Texas.

De leur côté, Gloria Trevi et Sergio Andrade ont été accusés d’enlèvement, de corruption, d’abus et de viol de mineurs en 1999. Suite aux plaintes, le « Clan Trevi-Andrade » a été en fuite de la justice pendant près de 10 mois, jusqu’à ce qu’ils soient détenus par autorités au Brésil.

Dans ce pays, Gloría Trevi et Sergio Andrade ont passé trois ans en prison jusqu’à ce qu’elle décide d’accepter l’extradition et soit renvoyée au Mexique. Au cours de la procédure, un juge de Chihuahua a estimé que le bureau du procureur local n’avait pas présenté de preuves suffisantes et a décidé de l’acquitter des charges retenues contre elle.