Ils poursuivent Apple pour avoir exagéré la résistance à l’eau de l’iPhone | La technologie

Apple fait face à un recours collectif à New York pour publicité trompeuse dans laquelle la société affirme que ses iPhones sont étanches.

La plupart des fabricants de téléphones portables assurent que leurs terminaux ont une certaine résistance aux liquides, principalement à l’eau. Apple est l’un d’entre eux, ses derniers modèles se vantent dans plusieurs publicités d’avoir une certification IP68, haute résistance à l’eau et à la poussière. Cependant, l’expérience de certains utilisateurs est loin de ce qui est montré dans la publicité.

L’entreprise de technologie fait face un recours collectif à New York. Plusieurs utilisateurs affirment que la société déforme ou exagère cette qualité de leurs mobiles dans des campagnes marketing, trompant leurs clients qui sont à court de téléphone et sans la garantie.

Antoinette Smith, un citoyen du Bronx, est l’un des plaignants. Il garantit que votre iPhone 8 était en contact avec de l’eau, dans les paramètres établis par le constructeur en termes de résistance et de certification IP, mais Lorsque Smith a tenté de réparer son iPhone 8, la société a refusé de couvrir les dommages causés par ce liquide..

le iPhone 8Plus précisément, il offre la certification IP67, c’est-à-dire une résistance maximale à l’eau à une profondeur de 1 mètre pendant 30 minutes maximum. L’iPhone 12, quant à lui, obtient une certification IP68 en résistant à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes. Nous avons récemment vu comment Apple se vantait de toutes les bosses et taches que leurs mobiles peuvent supporter dans cette publicité.

Cependant, pour obtenir cette certification en tests de laboratoireComme indiqué dans le procès, seuls des tests d’eau statique et pure sont effectués, l’eau de mer, l’eau de piscine ou d’autres liquides plus corrosifs ne sont pas pris en compte. “Cela signifie que les consommateurs qui se trouvent au bord d’une piscine ou de l’océan et dont les appareils sont éclaboussés ou temporairement immergés, se verront refuser la couverture parce que l’eau contenait du chlore ou du sel”, lit-on dans le procès.

De plus, Apple vend ses téléphones avec un indicateur d’eau interne, comme beaucoup d’autres fabricants. Cela signifie que lorsque l’iPhone est ouvert en service, l’indicateur révèle que le terminal a été en contact avec de l’eau ou un liquide qui a pénétré à l’intérieur de l’appareil. Dans les endroits avec une humidité élevée dans l’environnement, comme une salle de bain, cet indicateur peut être activé, nous laissant sans garantie.

Smith, l’un des plaignants, assure qu’il achèterait à nouveau un iPhone tant que les exagérations sont éliminées et que les conditions de résistance du terminal sont clairement indiquées dans la publicité. Ce n’est pas le premier procès du genre auquel Apple doit faire face, En novembre 2020, l’autorité de régulation du marché italien, L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) a condamné Apple à une amende de 10 millions d’euros pour publicité trompeuse sur la résistance à l’eau des iPhones.