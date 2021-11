« Ils pratiquent essentiellement le maccarthysme »: Adam Carolla appelle Hollywood et présente une nouvelle émission de comédie

L’animateur de podcast et comédien Adam Carolla a rejoint Samantha Renck de la Daily Caller News Foundation pour discuter de sa nouvelle série comique « Truth Yeller », comment survivre, annuler la culture et plus encore.

REGARDEZ:

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible gratuitement pour tout éditeur d’actualités éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]

Soutenez Conservative Daily News avec un petit don via Paypal ou carte de crédit qui servira à soutenir les nouvelles et les commentaires que vous appréciez.