Ils prédisent un été très chaud à la fin du phénomène La Niña

09/06/2021 à 9h04 CEST

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) prévoit pour cet été des températures plus élevées dans l’hémisphère nord de la planète de ce mois à août, par rapport à la même période l’an dernier. Cela sera dû à la fin de l’événement climatique naturel connu sous le nom de La Niña 2020-2021.

La Niña provoque un refroidissement à grande échelle des températures de surface de la mer dans l’océan Pacifique équatorial central et oriental, ainsi que des changements dans la circulation atmosphérique tropicale tels que les vents, la pression et les précipitations, provoquant des changements notables dans les températures mondiales.

Ce phénomène a son pendant, El Niño, qui est la phase chaude de ce qu’on appelle l’oscillation australe El Niño (ENSO). Et c’est qu’El Niño et La Niña sont les principaux, mais pas les seuls, moteurs du système climatique de la Terre.

L’OMM a expliqué que la fin de La Niña et les températures de surface de la mer largement supérieures à la moyenne en raison du réchauffement climatique signifieront que les températures de l’air au-dessus des terres cet été seront également plus chaudes que la moyenne dans la plupart de l’hémisphère boréal.

Cette circonstance sera particulièrement intense dans la partie centre-ouest de l’Amérique du Nord, l’extrême nord de l’Asie, une partie de l’Asie centrale et l’extrême est de l’Asie, la péninsule arabique et le nord des Caraïbes.

Il a également prévu que le sous-continent maritime au large de la côte sud de l’Afrique de l’Ouest, qui s’étend en Afrique centrale et orientale et sur les parties orientales de l’Amérique du Sud, connaîtra des températures supérieures à la moyenne de juin à août.

Les seules exceptions notables à la tendance plus chaude que la moyenne se trouvent dans le nord-ouest de l’Europe, le sud de l’Asie et la partie nord de l’Amérique du Sud, s’étendant jusqu’au sud des Caraïbes.

Il n’y a pas de pause dans le changement climatique

Le Secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas, a rappelé L’effet de refroidissement global de La Niña est temporaire, et est généralement le plus fort au cours de la deuxième année de l’événement, c’est pourquoi 2021 a relativement bien commencé, selon les normes récentes.

“Mais cela ne devrait pas nous bercer d’un faux sentiment de sécurité qu’il y a une accalmie dans le changement climatique”, a souligné Taalas. Il n’y a pas.

Il a également rappelé que tous les événements climatiques naturels se développent désormais dans le contexte du changement climatique induit par l’homme, qui provoque une augmentation des températures mondiales, exacerbant les conditions météorologiques extrêmes et influençant les régimes de précipitations saisonnières.

Taalas a expliqué que les concentrations de dioxyde de carbone restent “à des niveaux record & rdquor;, elles continueront donc à entraîner le réchauffement climatique dans les années à venir, avec le risque que cela représente pour la planète et l’humanité.

« D’après les nouvelles prévisions de l’OMM, il y a un 90 % de chances qu’au moins un an entre 2021 et 2025 devienne le plus chaud jamais enregistré& rdquor;, a souligné Taalas. Un record qui tombe actuellement en 2016, même si 2020 était très proche.

Moins de pluie en Méditerranée

En termes de précipitations, l’OMM a estimé qu’elles seraient inférieures à la normale dans les Caraïbes, dans de nombreuses régions d’Amérique au sud de l’équateur, dans une grande partie du nord de la Méditerranée et du sud-est de l’Europe, ainsi que dans certaines parties de l’Europe centrale et occidentale. , certaines parties de l’Afrique centrale et la côte est de l’Afrique.

En revanche, il existe une probabilité modérée à élevée de précipitations supérieures à la normale dans les parties nord de l’Amérique du Sud, juste au nord de l’équateur, et dans les régions nord du sous-continent indien.

L’OMM, porte-parole autorisé des Nations Unies sur le temps, le climat et l’eau, a toutefois souligné qu’il faut tenir compte du fait qu’El Niño et La Niña, bien que déterminants importants du système climatique terrestre, ne sont pas les seuls facteurs qui conditionnent ces caractéristiques à l’échelle mondiale et régionale, et que l’intensité des indicateurs El Niño n’a pas de correspondance directe avec celle de leurs effets.

Page de référence : https://public.wmo.int/es/el-ni%C3%B1ola-ni%C3%B1a-hoy

Bulletins climatiques saisonniers mondiaux périodiques : https://www.wmolc.org/gscuBoard/list

