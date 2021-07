Ils présentent la « loi Britney », au profit des personnes sous tutelle aux États-Unis – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le député démocrate de Floride Charlie Crist et la républicaine de Caroline du Sud Nancy Mace ont présenté mardi 20 juillet une loi qui profite à la chanteuse. Britney Spears (Britney Law), après 13 ans sous la tutelle légale de son père, ont rapporté des agences internationales.

Cette proposition permettrait aux personnes sous tutelle de demander plus facilement la révocation du tuteur ou de le remplacer par un autre parent, fonctionnaire ou professionnel privé, ce qui aiderait d’autres personnes en conflit avec leurs représentants.

L’initiative s’appelait “Freedom and right to emancipate from exploitation act”, qui répond au FREE Act, pour son acronyme en anglais. et a été considéré comme “un clin d’œil” au mouvement #FreeBritney.

“Avec le FREE Act, nous libérerions Britney, 39 ans, ainsi que les innombrables personnes âgées et handicapées maltraitées et exploitées par un système distant”, a déclaré Crist dans un communiqué.

Actuellement, Les personnes concernées par la tutelle légale doivent prouver que des abus ou des fraudes ont été perpétrés pour obtenir des changements substantiels, ce qui est difficile car la conception du mécanisme réduit leurs pouvoirs et elles doivent être représentées par un avocat désigné par les tribunaux.

