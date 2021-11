Ils présentent le tournoi de boxe amateur Tierra de Campeones

(Photo : Fourni)

MEXIQUE – Promu par l’Institut municipal de culture physique et des sports d’Ecatepec et le promoteur Silva Boxing, un tournoi de boxe amateur appelé « Terre des champions » aura lieu, une foire de boxe qui aura la journée d’ouverture le 6 novembre et se terminera en décembre 17, où les finalistes ouvriront la carte de boxe où l’ancien champion du monde Francisco « Bandido » Vargas entrera en action.

Lors d’une conférence de presse, l’avocat et chef du bureau IMCUFIDE Ecatepec, Tiburcio Santos Ángel ; le promoteur Aarón Silva et l’ancien champion national Luis « Coto » Vidales, ont rapporté ce qui précède et ont donné des détails sur la façon dont le tournoi se déroulera.

« Le tournoi survient parce que nous réhabilitons les espaces sportifs publics au sein de notre municipalité. Il y aura de nombreuses activités sportives, telles que la boxe, le football, le basket-ball, et plus encore. En parlant de la question de la boxe, c’est un sport où de nombreux boxeurs sont sortis et maintenant il est temps de les soutenir au sein d’Ecatepec », a exprimé Santos Ángel.

Parmi les exigences pour participer « est d’être dans la catégorie classée ; qu’il existe de nombreux gymnases de boxe à Ecatepec, peut-être qu’il y a des boxeurs classés comme amateurs, s’ils peuvent participer et que les âges sont compris entre 18 et 22 ans. Il n’y aura qu’une seule division et c’est la division des super poids coq », a déclaré Aarón Silva.

De même, le promoteur a remercié le président municipal d’Ecatepec, Fernando Vilchis, pour son soutien à la réalisation de la foire de boxe.

« Le 17 décembre, il y aura une fonction de boxe professionnelle, et les finalistes auront l’opportunité d’en faire partie, et ce seront eux qui ouvriront l’affiche, et le vainqueur se verra remettre la ceinture commémorative du tournoi ».

Pour sa part, M. Santos a établi que « le tournoi sera présenté dans les six districts que nous avons dans notre municipalité, et que la société voit qu’Ecatepec est une terre de bons athlètes », a-t-il conclu.