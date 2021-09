Ils présentent le Tournoi “The Big Belt Championship” aux Etats-Unis

Ce jeudi, Mauricio Sulaiman, président de la WBC et José Miguel López -CEO The Boxing Showcase ont donné les détails du tournoi national “The Big Belt Championship” aux différents médias aux États-Unis et au Mexique lors d’une conférence de presse virtuelle.

Mauricio a souligné : « Les tournois sont les générateurs de champions du monde, ils sont les pépinières. Au Mexique, la “Gold Belt” a généré 14 champions du monde tels qu’Israël “Magnifico” Vázquez, Isaac “Tortas” Bustos, José Antonio “Jaguar” Aguirre, entre autres. Le programme Ring Telmex a également généré de nombreux champions du monde et je sais que cela (The Big Belt Championship) est le début d’un chemin qui donnera d’excellents résultats avec la trajectoire de José Miguel López et de sa société The Boxing Showcase ».

Le tournoi avec un format d’élimination directe et qui vise à développer le talent des boxeurs de 4 rounds avec moins de 5 combats professionnels se déroulera dans les lieux suivants :

1re journée : Austin, Texas, 17 septembre

Journée 2 : Mesquite, Dallas, 01 octobre

3e journée : Houston, Texas, 29 octobre

Journée 4 : Laredo, Texas, 05 novembre

Demi-finale 1 : Fort Worth, Texas, 12 novembre

Demi-finale 2 : Mc Allen, Texas, 17 décembre

Grande Finale : Houston, Texas, janvier 2022

Pour les hommes, 9 catégories ont été ouvertes avec 8 boxers chacune : Fly (112 lbs), Gallo (118 lbs), Feather (126 lbs), Light (135 lbs), Super Light (140 lbs), Welter (147 lbs) , Moyen (160 lb), Semi-complet (175 lb) et Complet (+200 lb).

Alors que pour les femmes, les divisions ouvertes sont : Fly (112 lbs), Gallo (118 lbs), Feather (126 lbs) et Light (135 lbs).

L’inscription reste ouverte et se fermera jusqu’à ce que toutes les divisions soient terminées.



Ceinture commémorative

La ceinture commémorative de chaque champion des divisions ouvertes a également été remise aux médias et aux boxeurs présents, avant que ce Mauricio n’exprime :

« Gagner un tel tournoi est un processus, car vous gagnez du prestige et une projection importante et cela vous ouvre des portes pour progresser au sein de la famille WBC. C’est un ticket qui ouvre les portes pour se faire connaître et avancer et à l’avenir pour pouvoir prétendre à un titre Jeune, un titre Continental ou un titre International ».



WBC Cares présent

Parmi les activités précédant chaque jour du tournoi, la « Boxing Week » se tiendra où elle vise à inviter toute la communauté, principalement les femmes et les enfants, à assister à des cliniques de boxe et à lutter contre la violence féminine et le harcèlement des enfants.

Face à cette situation, Mauricio a montré sa joie et son engagement dans ces actions qui visent à améliorer la société : « WBC Cares sera présent à tout moment. Le World Boxing Council est fier de faire partie de cet événement et de cette initiative, nous leur souhaitons beaucoup de succès et le soutien aux femmes est très important, c’est un travail que nous devons tous faire ensemble et aussi soutenir la boxe en cette période si difficile pour tous boxeurs, promoteurs, mais justement ces actions nous font comprendre que nous avançons, que nous sommes plus forts que jamais et que nous allons tous avancer ensemble”



Diffusion du tournoi

L’ensemble du tournoi sera diffusé aux États-Unis par « Pay Per View » via la chaîne WBC et au Mexique, il sera retransmis par le signal AYM Sports, Adrenalina Sports Network et ses différentes plateformes de télévision payante et Internet.

Lors de la conférence via zoom, les boxeurs Dominique « Dynamite » Griffin, Luis Ángel « Aferrado » Fernández, Malik « One Punch » Calhoun, Refugio « Cuco » Montellano, Heriberto Ramírez, Daniel Ramírez, Keven « Baby Boy » Soto ont passé la liste de présence , Jake “Snake” Ysasi, Benjamin “The Hill” Gurment, qui participeront au tournoi.