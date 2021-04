Ils présentent The Envoys, une série mettant en vedette Luis Gerardo Méndez et Miguel Ángel Silvestre – El Sol de México

Luis Gerardo Méndez a partagé les premières images de la série Les Envoyés, qui raconte les événements vécus par deux prêtres qui se rendent au Mexique envoyés par le Vatican pour enquêter sur la disparition d’un de leurs compagnons, qui venait également de guérir miraculeusement d’une maladie.

Dans ce projet, il travaillera sous la direction du réalisateur argentin Juan José Campanella, célèbre pour avoir réalisé plusieurs chapitres de La ley y el Orden UVE et Dr House, ainsi que le film The Secret of Your Eyes, qui lui a valu un Oscar du meilleur film de He ne parle pas anglais en 2010.

Le réalisateur mexicain a annoncé que cette série combinera la comédie avec des connotations de thriller, et prendra certains éléments du Mexique pour les mélanger avec les émotions et les relations des personnages.

“Il approfondira les histoires humaines et les dilemmes que subissent les deux prêtres sur eux-mêmes, la société et la foi”, a déclaré Méndez dans des déclarations recueillies par l’agence ..

La première saison se compose de huit épisodes, en plus de Luis Gerardo, l’acteur espagnol Miguel Ángel Silvestre (Sense 8) et l’actrice mexicaine Irene Azuela (Monarca) apparaissent également.

Pour Méndez, ce projet est une de plus des étapes qu’il entreprend sur le marché international, après avoir participé à des projets tels que Charlie’s Angels, Murder mystery, Medios brothers et Club de Cuervos, qui bien qu’il ait été produit au Mexique, a eu un excellent accueil en autres pays.

Il faut rappeler que ce projet fait partie d’une collaboration entre Campanella et ViacomCBS International Studios, propriétaire de la plateforme Paramount Plus.