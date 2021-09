Ils prétendent être la Poste pour voler vos données

in

Les escroqueries sur Internet et sur les réseaux, connues sous le nom de cyber escroqueries, sont de plus en plus à l’ordre du jour au fil des ans. Il existe des cas dans lesquels des personnes se font passer pour des entreprises, des personnalités importantes ou envoient simplement des logiciels malveillants pour obtenir des informations ou de l’argent.

Parmi les nombreuses façons de réaliser des cyber escroqueries, on trouve un appel téléphonique, un SMS ou Internet. L’une des formules les plus utilisées pour réaliser ces vols est le fameux phishing : tromper la victime pour lui soutirer des informations importantes.

Création de faux sites internet



Une autre méthode à l’ordre du jour largement utilisée par les pirates informatiques consiste à fabriquer de faux sites Web, imitant les banques, les entreprises d’un certain secteur… dont l’objectif est d’acquérir toutes nos informations et identifiants et de les utiliser ensuite contre nous.

A cette occasion, la Police Nationale a été chargée de dénoncer une nouvelle arnaque de phishing qui touche plusieurs téléphones portables. Cette fois, la méthode utilisée est le SMS bien connu. Les escrocs nous envoient ce message, faisant croire à la victime qu’ils ont 1,79 euros à payer pour finaliser le paiement d’une commande en attente de livraison.

Que faire si nous recevons ce SMS ?

Plus précisément, ils se font passer pour Correos, car il s’agit d’une entreprise très prestigieuse en Espagne et qui a l’habitude de passer des milliers de commandes tout au long de la journée. Ainsi, le pishing consiste à demander à la victime toutes ses données personnelles, telles que les identifiants bancaires et les mots de passe.

La nouvelle arnaque qui est envoyée sur nos téléphones portables / Police Nationale

Comme le montre l’image, à côté du texte, il nous sera demandé de cliquer sur un lien qui nous conduirait à la page Web hypothétique qui nous permettrait de terminer le paiement de la commande. Si nous décidons de cliquer sur le lien, cela pourrait entraîner le vol de certaines données ou l’injection de chevaux de Troie dans notre appareil. Ce type de virus peut donner au pirate un accès direct à l’appareil infecté.

Ainsi, nous ne devons jamais cliquer sur ces types de liens et nous devons immédiatement supprimer le SMS. Un moyen efficace de vérifier si le lien est vraiment une arnaque ou non est d’écrire l’URL nous-mêmes à la main dans le navigateur. Les domaines sont généralement tous faux.