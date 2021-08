Ils prétendent que le Kenya a soutenu Lizbeth Rodríguez pour son rôti | Instagram

Il y a un jour, Lizbeth Rodríguez l’a partagée rôti, où il mentionne indirectement Juan de Dios Pantoja, Kimberly Loaïza et l’équipe de Phoenix, dans une vidéo, il a été publié que le Kenya était celui qui l’a aidé à attaquer l’équipe Jukilop.

Juste Juan de Dios Pantoja a partagé dans quelques histoires sur son Instagram quelques vidéos où il a fait référence qu’il avait été tagué dans le nouveau rôti de Lizbeth Rodriguez, où il le mentionne, tout au long de sa vidéo, nous trouvons plusieurs allusions à Juan de Dios Pantoja.

La vidéo partagée par la chaîne Es Neta s’intitule “Avant qu’ils ne la retirent ! Ils vérifient que le Kenya a aidé Lizbeth Rodríguez à attaquer Kimberly et Juan”, nous la partagerons tout de suite avec vous.

A lire aussi : Tunden Juan de Dios Pantoja pour avoir défendu Kimberly Loaiza

La célébrité coquette de YouTube a partagé son nouveau rôti il ​​y a un jour, qui compte déjà plus de 800 000 reproductions, cela dure 3h51 minutes en termes de commentaires, nous en trouvons plus de 10 000.

Quelque chose qui coïncidait avec le fait que Kenia Os l’aidait à dire du mal de Jukilop, c’est parce que la vidéo a été réalisée par Kid Gallo en plus d’avoir travaillé sur la composition musicale, la chanson originale est de Lizbeth Rodriguez, mais une partie de l’équipe qui travaille avec le Kenya l’a fait avec ce projet musical, le montage et le mixage ont été réalisés par Pedro Tapia – 6IXXX.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube !

Plusieurs des internautes qui ont commenté la vidéo de Lizbeth l’ont félicitée sur le fait qu’elle n’utilisait pas l’autotune comme d’autres personnalités, il a également été mentionné que malgré le fait qu’elle soit l’une des youtubeuses les plus haineuses, les critiques ne dérangeaient pas elle du tout, le démontrant avec ce rôti, où elle n’a pas seulement mentionné l’équipe phoenix et Jukilop mais elle-même.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LE RTI.

Vous savez sûrement que Lizbeth Rodríguez et Kenia Os sont de bons amis, malgré le fait qu’à l’époque, ils ont eu des désaccords lorsque le conflit a commencé avec Juan de Dios Pantoja et Kim Loaiza, bien que plus tard elle ait aplani les aspérités avec le jeune chanteur et qu’ils soient devenus amis, nous les avons parfois vus ensemble dans certaines publications de l’un et de l’autre.

C’est pourquoi ce ne serait pas une surprise si nous voyions Lizbeth travailler avec des personnes qui ont collaboré avec le Kenini, cela aurait pu être une coïncidence surtout parce que Rodríguez a des problèmes plus récents avec l’interprète de “Santa Paloma”.