Ils prétendent que William Levy est en faillite.

William Levy en faillite ? A des problèmes financiers, disent-ils | Instagram

Après un incident de circulation impliquant sa femme, William Levy a dû payer une grosse somme d’argent et cela l’aurait laissé dans la faillite, quelque chose qui a sans aucun doute plus que préoccupé à la fois l’acteur et ses followers.

Malheureusement, le acteur William Levy a connu une année extrêmement compliquée, et comme vous vous en souvenez peut-être, en 2020, son fils a subi un incident spectaculaire dont il a réussi à s’en sortir indemne et début 2021, en raison de la pandémie, il a été contraint de fermer l’un des ses restaurants à Miami.

Et comme si cela ne suffisait pas, l’acteur cubain a dû faire face à un procès pour sa femme, auquel il est sur le point d’être ruiné.

Comme évoqué dans le programme Ventaneando, le début de la objectif économique Levy a commencé lorsque sa femme a loué un véhicule de luxe, qu’il a accidenté.

Cela peut vous intéresser : Jennifer Lopez se souvient de sa vidéo avec l’acteur William Levy !

Il est à noter que les documents de la procédure judiciaire ont déjà fuité et on a appris que malgré le fait que l’altercation ait eu lieu le 29 octobre 2016, il y avait un très fort encours de dette, qui a dû être absorbé par William, qui a été enregistré comme garantie. .

De plus, comme si cela ne suffisait pas, ils l’ont désigné comme responsable de l’incident sur la ligne 12 du métro, car on dit qu’il a convaincu Marcelo Ebard d’acheter les trains impliqués dans la tragédie.

Dans les documents de la procédure judiciaire, il est lu qu’après l’incident commis par Elizabeth Gutiérrez, il leur restait 161 mille pesos de loyer, cependant, l’assureur a couvert environ 145 mille dollars.

Malgré cela, il leur restait 15 000 dollars qui n’étaient pas couverts, alors la société a poursuivi William et Elizabeth en 2020 et après la décision du juge, il a été déterminé que le couple devait payer plus de 20 000 dollars, qui ont été prélevés directement du compte de l’acteur.

Il convient de mentionner qu’auparavant, William lui-même avait divulgué sa véritable situation économique et, bien qu’il ait nié avoir fait faillite, une enquête a révélé que ses finances n’étaient pas les mêmes qu’il y a plusieurs années.

D’autre part, depuis plusieurs années, il est marié à Elizabeth Gutiérrez, un mannequin bien connu qui est l’un des plus connus dans le monde du divertissement.

Tout au long de leur relation, il a été question d’infidélités sans fin, qui ont été niées par eux-mêmes malgré les preuves qui ont été montrées.

Il a même été dit que William Levy redeviendrait père et il y avait des spéculations sur la grossesse de sa femme, cependant, tout s’est avéré être faux et les fans ont explosé dans les critiques pour les fausses nouvelles.