Ils prétendent qu’il est possible de pirater un téléphone simplement en recevant un message texte | La technologie

Apparemment, un pirate peut s’introduire dans n’importe quel téléphone simplement en envoyant un message texte, et sans aucune autre interaction.

Les pirates informatiques ont grandement amélioré les attaques qui ciblent différentes personnes avec des téléphones portables, mais le logiciel de piratage le plus puissant est souvent utilisé pour tenter de déverrouiller les téléphones de grandes personnalités, d’activistes et même de journalistes, mettant en danger un élément aussi grave que l’information. .

Bien que des progrès considérables aient été réalisés en termes de sécurité informatique, la vérité est qu’un important journaliste du New York Times a confirmé que son téléphone avait été piraté même à deux reprises simplement en recevant un message texte, sans aucun autre type d’interaction. . . .

L’histoire est racontée dans un article où il déclare essentiellement que « j’ai été piraté », déclarant que « le logiciel espion utilisé contre moi nous rend tous vulnérables », quel que soit l’appareil que vous possédez.

C’est ce que souligne le journaliste, Ben Hubbard, spécialisée dans la couverture du Moyen-Orient, et rapporte que des pirates ont utilisé un exploit « zéro clic » pour pénétrer dans votre téléphone en 2020 et 2021, simplement en recevant un message texte.

Cela a été confirmé par le Spyware Research Institute, Laboratoire citoyen, qui l’a informé que la source du texte provenait d’un logiciel espion appelé Pegasus, prétendument créé par le groupe NSO, un développeur de logiciels basé en Israël.

Google et Apple ont tendance à porter une attention particulière à la sécurité des appareils, et bien qu’on s’attende à ce qu’un utilisateur normal ne s’inquiète pas excessivement s’il garde son téléphone à jour et utilise son bon sens, il est probable que des personnalités importantes, des militants et des journalistes soient plus exposés. à ces types d’attaques plus avancées.