Ils prétendent qu’ils ne l’ont jamais vu être choqué

Octavio Ocaña : Ils assurent qu’ils n’ont jamais vu qu’il était choqué | INSTAGRAM

Depuis que sa perte a frappé le monde de divertissement, Octavio Ocaña, n’a pas cessé de lui donner, il faut parler sur les réseaux sociaux et bien plus à l’époque que sa famille n’a pas accepté les autorités, ils disent que c’est arrivé.

Récemment ses compagnons ont parlé de ce qui s’est réellement passé, c’était le 29 octobre dernier lors d’une persécution par la police de Cuautitlán Izcalli, État de Mexico, comme lui acteur il a perdu la vie, la police affirmant que c’était lui qui lui avait cogné la tête.

On disait aussi que les compagnons de Octavio avait fait l’objet de pratiques interdites par la police après que l’interprète de « Rivières Benito » a perdu la vie à cet endroit.

Cela se serait produit pour qu’ils coopèrent avec les déclarations de ce que le les autorités Ils ont déterminé que c’était arrivé, espérant que rien au monde ne les contredirait, mais nous savons que ce n’était pas le cas.

L’une des personnes qui se déclare témoin Il assure qu’ils n’ont pas vu ce qu’ils disent arriver, en plus qu’ils ont demandé la protection des témoins pour éviter toute situation.

«Ils ont dit qu’ils n’avaient jamais vu cet impact soi-disant. Même l’un d’eux, celui à l’arrière, assure qu’il n’a jamais vu Octavio sortir son artefact, la chose la plus importante de toutes. C’est précisément pourquoi nous nous sentons très bien, quels que soient les progrès que nous avons dans cette enquête », explique Francisco.



Octavio Ocaña : L’affaire continue et de plus en plus de données émergent à cet égard.

Jusqu’à présent, l’enquête n’a pas été clôturée et les données à cet égard continuent de s’étendre, l’une des opinions communiquées aux experts continuera d’avancer et il reste encore des choses à faire, l’avocat a également exprimé qu’ils chercheraient qu’en cas d’être une injustice, elle ne se paie pas avec plus d’injustices.

On dit aussi que les autorités ont heurté le camion de l’acteur quelque chose qui n’est pas justifié. Bien sûr, il est également mentionné à maintes reprises que la scène aurait pu être manipulée ou modifiée.

Il ne fait aucun doute que la situation révèle de plus en plus de données plus intéressantes et compliquées, encore plus pour sa famille, qui n’a pas pu trouver cette paix qu’elle recherche tant et cette justice qui jusqu’à présent semble ne pas venir.