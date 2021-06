Ils préviennent que 75% de l’Espagne est menacée de désertification

16/06/2021 à 23:13 CEST

L’Espagne se dirige vers sa désertification et c’est pourquoi les entités Greenpeace et Amis de la Terre, ainsi que l’Observatoire Citoyen de la Sécheresse, demandent des mesures pour changer cette situation. Parmi eux, modifier la législation hydrologique actuelle, lutter adéquatement contre la surexploitation des aquifères et des puits illégaux et, en outre, mettre en œuvre de nouveaux systèmes agricoles qui récupèrent les sols au lieu de les détériorer.

Les Amis de la Terre et Greenpeace ont averti que plus de 75 pour cent des sols espagnols sont menacés de désertification et ils demandent la mise en place de politiques et d’actions permettant de régénérer la fertilité des sols.

A l’occasion de la célébration ce jeudi de la Journée internationale de lutte contre la désertification et les Amis de la Terre Sécheresse proposent un système d’agriculture « biointensive » qui permettrait de produire de la nourriture et, en même temps, de régénérer le sol, de récupérer et de maintenir sa fertilité et d’augmenter sa résilience aux impacts du changement climatique.

La devise de cette Journée mondiale 2021 est « Restauration ». Terre. Récupération’ et en ce sens, les Amis de la Terre insistent sur le fait que l’introduction de cette méthode bio-intensive en Espagne il y a deux ans a un “rôle clé” dans la régénération du sol, car elle permet de produire suffisamment de nourriture dans un espace minimum et “sans pratiquement” utiliser ressources extérieures à la zone de culture, tout en régénérant le sol jusqu’à 60 fois plus vite que la nature elle-même.

L’organisation a promu cette technique avec Ecology Action et Ecopol et a formé 80 personnes qui appliquent ces méthodes en Aragon, Galice, Ibiza, La Rioja, Communauté de Madrid et Majorque. Le projet bénéficie également du soutien du ministère de la Transition écologique et du Défi démographique et de la Fondation Biodiversité.

Coïncidant avec la célébration, l’ONG présente ses résultats préliminaires qui indiquent des rendements 2,5 fois plus élevés par unité de sol que dans les moyennes espagnoles du ministère de l’Agriculture.

De son côté, Greenpeace prévient que le 70 pour cent des districts hydrographiques espagnols ont des niveaux élevés ou sévères de stress hydrique et souligne que le gouvernement lui-même met en garde contre une “augmentation prochaine de l’intensité et de l’ampleur des sécheresses dues au changement climatique”, c’est pourquoi l’ONG appelle à une transformation “en profondeur” des stratégies de gestion de l’eau, ainsi qu’à la lutte contre les puits illégaux, la surexploitation et la contamination des ressources en eau.

L’ONG, en collaboration avec l’Observatoire Citoyen de la Sécheresse, met en garde contre les effets du changement climatique sur les risques de sécheresse ainsi que la désertification (dégradation des terres des zones arides et semi-arides causées par les variations climatiques et les activités humaines) sont déjà incontestables .

Au cours de la seconde moitié du 20e siècle, les ressources en eau disponibles dans de nombreux bassins de la péninsule ibérique ont été réduites de 10 à 20 pour cent.

Actuellement, les réservoirs espagnols sont à 58,34% de leur capacité totale, ce qui est inférieur aux niveaux de 2019, l’année de la dernière sécheresse.

Propositions pour arrêter le désert en Espagne

Le responsable de la campagne pour l’eau de Greenpeace, Julio Barea, a déclaré que face aux problèmes dévastateurs liés à la sécheresse et à la désertification, il est nécessaire d’arrêter le changement climatique et la perte de biodiversité.

Pour cette raison, il considère qu’il est nécessaire de renforcer l’environnement rural et changer la façon dont les aliments et les biens de consommation sont produits pour éviter que l’Espagne ne devienne « un territoire désertifié en quelques années ».

Pour cette raison, Greenpeace appelle à une révision plus ambitieuse de la loi sur le changement climatique et la transition énergétique pour réduire les émissions de CO2 en 2030 d’au moins 55 % par rapport à 1990, atteindre zéro émission nette en 2040 et accélérer la fin des combustibles fossiles.

Il revendique également une modification de la politique hydrologique répondre de manière décisive aux objectifs de la directive-cadre sur l’eau et garantir ainsi la qualité des masses d’eau ; que les masses d’eau et les ressources en eau et les risques soient gérés en commun et associent « activement » les citoyens à la recherche d’un consensus sur la gestion de la ressource.

En revanche, il estime nécessaire de maintenir une position ferme et sans équivoque dans la surexploitation et la contamination des ressources en eau et la prolifération des puits illégaux. Une autre de ses propositions est la reconversion du modèle agricole et de freiner l’expansion de l’élevage industriel.

Concernant la gestion forestière, elle demande qu’elle soit cohérente avec les problèmes d’aridité et d’intensification des sécheresses que subit l’Espagne et que la prolifération de l’urbanisation dans l’espace forestier soit évitée et sensibilise la société au risque posé par les incendies.

Globalement, Greenpeace et l’Observatoire de la Sécheresse appellent à prendre en compte dans l’organisation du territoire les effets du changement climatique sur l’aménagement hydrologique, la politique agraire, le tourisme, la gestion du littoral, le développement rural, l’urbanisme, la santé, les migrations, etc. etc., garantissant l’équilibre et la cohésion territoriale.

Enfin, ils considèrent qu’une autre des lignes d’action contre la désertification est d’informer, éduquer et inclure les citoyens dans la gestion pour parvenir à une véritable gouvernance des risques.

