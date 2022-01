Ils prévoient de détruire la piscine naturelle la plus emblématique de Castellón

01/08/2022 à 18:49 CET

« S’ils chargent la rivière, ils chargent tout. » Cette phrase lapidaire du maire de Montanejos, Miguel Sandalinas (PSOE), résume ce que la mise en œuvre du plan hydrologique du bassin du Júcar 2022-2027 signifierait pour Alto Mijares, proposé par la Confédération hydrographique (CHJ), en phase de traitement et dont les allégations la période est déjà terminée.

Entre autres effets, le plus dévastateur pour la province, comme le conseille le premier maire, est que détruire la Fuente de los Baños, la piscine naturelle la plus emblématique de Castellón – et l’une des plus célèbres de la Région, sinon la plus, étant l’image promotionnelle à l’étranger des campagnes Turisme, ce qui serait un « désastre socio-économique ».

« Nous n’existons pas »

Mettre fin à cet aimant touristique à Montanejos signifierait perdre 150 emplois directs dans la région, qui dépendent de l’afflux continu de visiteurs sur le lieu, une richesse que les maires ne vont pas abandonner. « Ce n’est pas qu’ils ne nous écoutent pas, Alto Mijares n’est pas directement dans l’équation. Nous n’existons pas pour le CHJ », reproche-t-il.

Si le projet reçoit le feu vert tel qu’il est conçu, la Fuente de los Baños serait confrontée à des conditions qui ne seraient plus adaptées aux baigneurs. pourrait profiter de cette enclave. La conséquence principale est que « le débit de la rivière Mijares triplerait », passant des 644 l/s actuels à 1 200 l/s et, à certaines saisons de l’année, même 1 800 l/s. Ce facteur, explique Sandalinas, conduirait à un baisse de la température de l’eau jusqu’à 10 degrés et une perte de qualité du liquide qui atteindrait le site, puisque, contrairement à maintenant, « où l’eau est souterraine et vient propre et pure », à l’avenir elle viendrait du marais, donc, « étant superficielle, elle viendrait avec de la boue ».

Accompagnement institutionnel

Pour le maire de Montanejos, la proposition du CHJ est « absurde », « science-fiction », même si ce qui l’énerve le plus, c’est « le manque de sensibilité » de l’entité, qui oblige les mairies à « accréditer par des études et des rapports des choses qui sautent aux yeux ». Heureusement, ils ne sont pas seuls. « Je connais peu de situations dans lesquelles tout le monde -institutions et partis- se sont mis d’accord sur quelque chose « , il apprécie et apprécie le soutien de la Generalitat et de la Diputación.

Bien que Montanejos en soit la principale victime, Les flaques d’eau de Cirat n’en sortiront pas non plus indemnes. « Il n’y a pas de vocation au dialogue au CHJ, c’est comme parler à un mur », raisonne le maire, Rafael Matoses (PSOE), qui demande, avant d’appliquer une éventuelle augmentation du débit, qu’ils nettoient le lit de la rivière Mijares. « Si ça continue comme c’est maintenant, la combinaison de trois fois la quantité d’eau qu’ils veulent imposer et les épisodes de fortes pluies peuvent provoquer un malheur », prévient-il.

A Arañuel, sa zone de baignade disparaîtra également. « Cette augmentation considérable du débit nous ferait beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de voisins qui travaillent l’été à la Fuente de los Baños et, s’ils l’accusent, ils nous ont tués », dénonce la municipalité, Justo Palomares (PP).