Ils prévoient d’envahir l’Emirates Stadium contre Villarreal

04/05/2021 à 21:08 CEST

Adrià Corominas

Les fans de la Chelsea, se manifestant aux portes de le pont de Stamford avant le match contre Brighton pour protester contre l’entrée de son équipe dans le Super ligue, juste le lendemain de l’annonce de la création du nouveau concours européen. Ce dimanche, le tour était pour ceux de la Manchester United, qui a fait irruption dans Old Trafford dans le même but provoquant la suspension de tout un Manchester United-Liverpool. Et il semble que jeudi le relais puisse être repris par les fans d’Arsenal à l’occasion de la visite du Villarreal à Londres pour contester le retour des demi-finales de la Ligue Europa.

Les fans des «artilleurs» veulent montrer leur malaise face à la décision prise par leurs dirigeants de signer leur inclusion dans la Super League. Et c’est ce que les promoteurs de la concentration à l’Emirates Stadium ont fait connaître à travers les réseaux sociaux pour convoquer leurs followers: “Daniel Ek (Le fondateur de Spotify qui veut acheter le club) fait pression Stan Kroenke (propriétaire d’Arsenal). Nous, en tant que fans, devons faire de même.

Son intention est de provoquer la suspension du match contre Villarreal, tout comme les supporters de United l’ont fait avec le match contre Liverpool ce dimanche. La UEFA Il ne s’est pas encore prononcé sur la question, mais la sanction à laquelle l’équipe de Londres serait exposée pourrait avoir des conséquences importantes que les dirigeants des Gunners n’entendent pas risquer.

Emery les prend tous

Après des vacances, le Villarreal Ce mardi a débuté l’une des semaines les plus importantes de son histoire, où il a pu se qualifier pour la première finale européenne de son histoire.

Et il l’a fait en douceur dans la majeure partie de son équipe avant le match de jeudi contre Arsenal à Londres, où l’entraîneur Unai émeri veut bouger avec toute l’équipe, ce qui montre clairement la signification du jeu.

L’équipe prévoit de tenir la dernière session ce mercredi, pour se rendre à Londres dans l’après midi.