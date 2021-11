Ils prévoient que Bitmain lancera un nouvel équipement minier Bitcoin, le plus puissant au monde

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Les mineurs sont à l’affût car le nouveau mineur serait plus efficace, avec une puissance de hachage vantée de 150 TH/s

La société basée en Chine Bitmain, le plus grand fabricant d’équipement minier Bitcoin au monde, s’apprête à lancer un nouveau mineur Bitcoin plus efficace, a rapporté The Block d’après une source proche du dossier. L’expert en cryptographie Colin Wu, qui dirige le support WU Blockchain, l’a également référé.

Selon des informations partagées, le mineur est conçu avec la dernière technologie de puce de 5 nanomètres (5 nm), qui est plus rapide et consomme moins d’énergie. Il a une puissance de calcul de 150 terahashes par seconde (TH/s) avec une consommation électrique de 3,1 kilowattheures (kWh), a précisé la source.

Le journaliste Colin Wu, ancien responsable des communications de Bitmain, a tweeté pour la première fois ce week-end à propos du nouveau mineur nommé S19XP.

Exclusif : Selon l’affiche publiée par le fournisseur thaïlandais, Bitmain lancera la nouvelle génération d’Antminer S19 XP, avec TSMC 5nm 150TH 3225W et 21.5J/TH. Il sera expédié de juillet à septembre 2022. Par rapport au S19Pro 29.5J/TH, il a été grandement amélioré.

Comme vous pouvez le lire, ceux qui acquièrent le matériel pourront l’avoir en main dès le milieu de l’année prochaine.

De plus, selon les informations, Bitmain annoncera S19XP lors de sa conférence minière à Dubaï cette semaine, a déclaré une source à The Block, ajoutant que la société avait déjà récemment déployé la dernière machine pour ses clients VIP.

S’il est publié avec les spécifications vantées, Le nouveau mineur sera la plate-forme minière bitcoin la plus puissante du marché.

L’équipement actuel le plus puissant de Bitmain, le S19 Pro, est conçu avec la technologie des puces 7 nm et a une puissance de hachage de 110 TH/s avec une consommation électrique d’environ 3,1 kWh. Cela signifie que le nouveau mineur serait 36% plus fort en utilisant une quantité d’énergie similaire.

Bitmain aurait commencé à commander des puces 5 nm plus tôt cette année auprès de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Comme nous l’avons signalé en septembre, Bitmain se concentre sur la vente d’équipements en dehors de la Chine, compte tenu des restrictions dans leur pays.

Pour l’instant, le nouvel équipement minier n’apparaît pas à la vente sur le site Web de Bitmain. Il est également impressionnant de voir que tous les derniers modèles Bitmain sont vendus et que seul le S19j Pro est disponible à la vente sur la page, au prix de plus de 12 000 USD.

