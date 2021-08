Ils proposent des techniques de changement pour éviter les inondations dangereuses

21/08/2021 à 17h03 CEST

Les inondations en Allemagne et aux Pays-Bas en juillet dernier qui ont fait plus de 170 morts ont été un signal d’alarme sur les risques d’inondations en Europe. Ces phénomènes sont la catastrophe naturelle qui fait le plus de morts en Espagne : plus de 1 600 morts au cours des soixante dernières années et les trois quarts des pertes économiques dues aux inondations majeures.

La grande majorité des inondations ne peuvent être évitées, ni celles causées par le débordement des rivières ni les crues, provoquées lorsque la pluie est si intense qu’elle dépasse la capacité d’infiltration du sol. Ce qui peut être fait est de réduire ou de minimiser ses effets catastrophiques.

C’est exactement ce que proposent deux chercheurs, Jorge Olcina Cantos, professeur de géographie à l’Université d’Alicante, et Andrés Díez Herrero, chercheur à l’Institut géologique et minier d’Espagne, IGME-CSIC, dans un article récemment publié par la revue internationale The Revue cartographique.

L’ouvrage, intitulé Evolution technique des cartes d’inondation à travers l’expérience espagnole dans le cadre européen, est un examen de l’évolution historique des cartes d’inondation en Espagne dans le contexte européen et, surtout, une série de propositions pour améliorer la qualité de ces cartes et réduire les effets dramatiques des inondations sur la vie des gens et sur l’économie.

« Les cartes des inondations – explique Andrés Díez Herrero – étaient de simples récits de calamités à l’époque médiévale et moderne dans lesquelles il était indiqué quelles zones avaient été inondées et quelles en avaient été les conséquences. À l’époque contemporaine, elles sont devenues des cartes d’aléas, c’est-à-dire qu’elles montrent quelles zones et avec quelle probabilité elles peuvent être inondées & rdquor;, soulignent les auteurs.

Changements dans la cartographie des plaines inondables

« Mais même les cartes des risques actuelles présentent des défauts. Ce que nous nous proposons dans l’article une série de modifications et d’ajouts aux cartes des inondations pour les rendre beaucoup plus utiles quand il s’agit de réduire les catastrophes », disent-ils.

Les chercheurs proposent huit points d’action pour améliorer l’utilisation de ces cartes. Parmi ces huit points, le premier consiste à modifier l’un des concepts clés des cartes des crues espagnoles : la période de retour. Les cartes actuelles sont tracées avec les plaines inondables et les dommages pouvant survenir avec des périodes de retour de 10, 50, 100 et 500 ans.

“Ce concept doit être surmonté – dit Díez Herrero – car il y a des éléments, comme la vie humaine, que nous ne devons pas soumettre au jeu des probabilités et des statistiques, mais à des observations objectives. Les maisons, les établissements ou les industries doivent être construits dans des endroits absolument sûrs, dans des endroits qui ne seront jamais inondés.

Ainsi, les chercheurs proposent les périodes de retour sont exclues et les cartes montrent en fait quelles zones ont été inondées à tout moment dans le passé, et, par conséquent, ils peuvent être à nouveau inondés, bien que la probabilité soit faible, et quelles zones n’ont jamais été inondées.

“En géologie”, dit Andrés Díez Herrero, “nous avons une perspective dans le temps au-delà des cent dernières années de données de débit, au-delà des 1000 dernières années que nous avons des données documentaires dans les archives, puisque nous avons des enregistrements sédimentaires de rivières pour la dernière des milliers et des dizaines de milliers d’années.’

L’article soulève également la nécessité de intégrer les inondations causées par de fortes pluies dans les cartes (inondations pluviales), qui n’apparaissent plus.

Comme l’a montré ce qui s’est passé en juillet dernier en Allemagne et aux Pays-Bas lorsque de fortes pluies ont fait plus de 170 morts et des dizaines de millions d’euros de pertes, les inondations pluviales peuvent être aussi voire plus catastrophiques que celles causées par de simples crues de rivière.

Et aussi la nécessité de inclure dans ces cartes le rôle des sédiments transportés par les rivières, aggravant son danger et ses dommages, qui n’apparaissent pas non plus dans les actuels. Les dommages causés par les inondations sont dus, en grande partie, aux roches, à la boue et à la boue et aux arbres ainsi qu’à l’eau.

“À l’IGME – explique Díez Herrero – nous avons des modèles numériques qui simulent à quel point il est capable de s’éroder et à quel point il est capable de traîner un courant d’eau et où il va déposer autant de limon et de gravier que les arbres.”

Ce qui est essentiel, dit Olcina, c’est que ces cartes soient utiles dans les processus de planification territoriale. La législation foncière exige l’intégration de cartes des risques dans les processus territoriaux, mais le contrôle de la qualité de ces cartographies doit être effectué par les municipalités et les organismes autonomes chargés de l’aménagement du territoire.

Ces cartes doivent être réalisées à l’échelle appropriée et avec un niveau de détail permettant de minimiser les dommages en cas d’inondation et, surtout, de sauvegarder la vie humaine à tout moment.

Prendre en compte le changement climatique

Les scientifiques soulignent également la nécessité de intégrer des scénarios de conséquences du changement climatique dans des cartes. Les cartes actuelles des plaines inondables sont calculées comme s’il n’y avait pas eu de changement climatique, avec les dommages calculés pour les fréquences des pluies des dernières années, et non ceux posés par les modèles pour les différents scénarios attendus en raison du réchauffement climatique.

Olcina et Díez soulignent dans leur article qu’il est nécessaire d’envisager ce que l’augmentation ou la diminution des débits et des plaines inondables suppose ce que disent ces modèles et scénarios futurs.

Les rapports sur le changement climatique, y compris le sixième rapport du GIEC publié la semaine dernière, insistent sur le fait que le réchauffement climatique augmente les événements extrêmes, y compris les inondations.

C’est un phénomène naturel catastrophique pour notre pays et celui qui fait le plus de morts. Selon les données 2018 de la Protection Civile, les inondations en Espagne ont fait plus de 1600 morts depuis 1962; parmi eux les 87 victimes de l’inondation du camping Las Nieves de Biescas, qui fête cette année ses 25 ans.

Et les statistiques de l’Insurance Compensation Consortium indiquent que les trois quarts de la compensation économique pour les risques extraordinaires dans notre pays sont associés aux inondations.

Etude de référence : https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00087041.2021.1930678?journalCode=ycaj20

Cela peut vous intéresser : Les inondations côtières vont se multiplier par 50 dans les prochaines décennies