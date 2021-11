Ils publient des photos supposées du joueur de tennis chinois disparu, Peng Shuai

20/11/2021 à 05:31 CET

.

Quelques images présumées du joueur de tennis Peng Shuai posté sur les réseaux sociaux par un journaliste affilié au gouvernement chinois ils ont soulevé de nouveaux soupçons aujourd’hui sur la localisation du joueur.

Il s’agit de la premières images qui apparaissent du joueur de tennis depuis que les inquiétudes concernant sa disparition ont commencé à grandir il y a plus de deux semaines, bien que il est impossible de déterminer quand et où ils ont été pris les photographies.

Dans les images, retweetées par le journaliste Shen Shiwei de la chaîne de télévision d’État CGTN, vous pouvez voir le joueur de tennis entouré d’animaux en peluche souhaitant un « bon week-end » via le réseau social Wechat.

La WTA, qui a revendiqué des « preuves vérifiables » que le joueur est en sécurité, n’a pas encore été prononcé à propos de ces images.

L’ancien numéro un mondial en double est disparu depuis le 2 novembre dernier accuser l’ancien vice-Premier ministre chinois Zhang Gaoli de l’abuser sexuellement.

L’ATP, par l’intermédiaire de son président Andrea Gaudenzi, a également souligné vendredi que le la sécurité des joueurs de tennis est la priorité en ce moment et qu’il est « vital » qu’il y ait un contact direct avec elle.

Auparavant, le réseau de télévision CGTN envoyait un autre déclaration présumée de la joueuse de tennis dans laquelle elle a nié les abus et a assuré qu’il allait bien.

La WTA et d’autres organisations telles qu’Amnesty International et la ONU ont mis en doute la véracité de cette déclaration.

Pour sa part, le porte-parole de la Le ministère chinois des Affaires étrangères Zhao Lijian a déclaré vendredi qu’il ne savait « rien » de l’affaire. et que, de toute façon, « ce n’est pas une affaire diplomatique ».

Plus tôt ce mois-ci, Peng, 35 ans et numéro actuel 189 dans le monde, a affirmé via son profil de réseau social Weibo que Zhang, 75 ans, l’avait agressée sexuellement, dans un post qui a disparu d’Internet vingt minutes plus tard.

Peng a dominé le classement mondial du double en 2012 et a remporté Wimbledon et Roland Garros, ce qui l’a conduite au sommet du tennis dans son pays.