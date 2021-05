Ils publient le premier aperçu du redémarrage de la série – Las Noticias de Chihuahua

Récemment, le réseau ABC a annoncé qu’il redémarrerait la série «The Wonderful Years» et bien que l’émission soit toujours en production, la chaîne a publié un premier aperçu.

Dans ce premier aperçu, il montre un peu de cette vie des Williams, une famille afro-américaine vivant en Alabama, aux États-Unis, dans les années 1960.

Ce redémarrage de ‘The Wonderful Years’ est produit par Fred Savage, qui était le protagoniste de la série originale diffusée dans les années 90.

«Dean est un jeune de 12 ans curieux et plein d’espoir qui atteint sa majorité dans une période mouvementée et tente de découvrir sa place à la fois au sein de sa famille et dans le monde en général. Dean est un peu incertain, un peu bizarre et un peu gêné, mais il est déterminé à laisser sa marque sur le monde qui l’entoure », est le synopsis officiel de cette nouvelle version de« The Wonderful Years ».

«Les années merveilleuses» met en vedette Elisha Williams, Dulé Hill, Saycon Sengbloh et Laura Kariuki, tandis que l’acteur Don Cheadle sera le narrateur de cette série.

Jusqu’à présent, ce redémarrage de “ The Wonderful Years ” n’a pas de date de sortie

L’épisode pilote de «The Wonderful Years» est réalisé par le créateur de «Empire», Lee Daniels; De plus, certains chapitres ont été écrits par Saladin Patterson, qui a de l’expérience dans des productions telles que «Psyche», «Dave» et «The Big Bang Theory».

Tandis que Neal Mariens, créateur de la série originale, est consultant créatif pour cette production.

La série originale “ Wonderful Years ” était centrée sur Kevin Arnold, un homme qui a raconté des histoires de son adolescence grandissant dans une ville américaine de la classe moyenne dans les années 1960 turbulentes.

Source: SDP