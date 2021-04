Ils publient les données de 500 millions d’utilisateurs de Facebook

. – Les informations personnelles d’environ 500 millions d’utilisateurs de Facebook, y compris leurs numéros de téléphone, ont été publiées sur un site Web utilisé par des pirates informatiques, selon des experts en cybersécurité.

Il existe plus de 32 millions de comptes aux États-Unis, 11 millions au Royaume-Uni et 6 millions en Inde, selon Alon Gal, directeur de la technologie de la société de cyber-renseignement Hudson Rock.

Dans certains cas, les détails incluent le nom complet, le lieu, la date de naissance, les adresses e-mail, le numéro de téléphone et l’état de la relation, a-t-il déclaré.

Hudson Rock a montré à CNN Business les numéros de téléphone de deux des membres de notre équipe qui sont inclus dans la base de données.

La fuite a été initialement signalée par le site d’information Insider.

« Il s’agit d’anciennes données précédemment rapportées en 2019. Nous avons trouvé et résolu ce problème en août 2019 », a déclaré samedi le porte-parole de Facebook Andy Stone à CNN.

Facebook n’a pas indiqué s’il avait notifié les utilisateurs concernés à l’époque.

«En 2019, nous avons supprimé la possibilité pour les gens de trouver directement d’autres personnes en utilisant leur numéro de téléphone à la fois sur Facebook et Instagram, une fonctionnalité qui pourrait être exploitée à l’aide d’un code logiciel sophistiqué, pour imiter Facebook et fournir un numéro de téléphone. Phone pour savoir lequel utilisateurs auxquels il appartenait », a ajouté Stone.

Bien que ces données datent de 2019, elles pourraient encore être précieuses pour les pirates et les cybercriminels, tels que ceux qui se consacrent au vol d’identité.

Alon Gal de Hudson Rock a noté sur Twitter que la façon dont les données ont été triées et publiées sur le site de piratage cette semaine les rend beaucoup plus accessibles aux criminels à exploiter.

Rachel Tobac, hacker éthique et PDG de SocialProof Security, a déclaré à CNN: «Ce sont les données que les cybercriminels recherchent pour mener des attaques d’ingénierie sociale (un type de piratage informatique), mais maintenant tout est au même endroit et facilement accessible. fuite, ce qui rend l’ingénierie sociale plus rapide et plus facile.