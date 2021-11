Ils ramassent 800 000 granulés plastiques en deux heures sur la plage de La Pineda (Alicante)

19/11/2021 à 16h16 CET

Le plastique noie les mers et les océans de la planète. Il représente déjà 85 % des débris marins, il pollue même l’Antarctique, envahit les grands fonds et quelque huit millions de tonnes sont déversées en mer chaque année. Le dernier exemple de cette situation préoccupante a été vécu il y a quelques jours sur la plage de La Pineda (Alicante), où 50 bénévoles ont collecté 800 000 granulés de plastique en seulement deux heures. Mais ce n’est qu’un petit échantillon de ce qu’il y a dans le sable.

La collecte plastique a été organisée par les ONG Good Karma Projects et Surfrider Foundation Europe, avec la collaboration de la Mairie de Vilaseca. L’objectif était de signaler la présence de granulés plastiques sur la plage de La Pineda.

La contamination par les granulés dans la zone est récurrente et constante. Les granulés trouvés sont de couleurs et de formes différentes, en raison de différents déversements et pertes continues par les entreprises de la région.

En réalité, Tarragone et Barcelone représentent environ 70 % de l’industrie de fabrication de plastique en Espagne. Selon les données de la Tarragona Chemical Business Association, 19,3 tonnes de plastique ont été produites à Tarragone en 2017.

Que sont les pellets ? Les pastilles de plastique, également appelées pastilles de plastique ou larmes de sirène, sont de petites sphères (généralement moins de 5 millimètres) qui sont utilisées comme matière première dans la fabrication d’articles en plastique.

En raison de l manque de régulation dans la chaîne de valeur déjà mauvaises habitudes, les pastilles sont perdues dans les différentes étapes de la chaîne de production et de distribution du plastique (production, transport, recyclage & mldr;).

Mille granulés par mètre carré

Grâce à la première machine de collecte de granulés et microplastiques fabriquée par les ONG, les volontaires ont pu collecter environ 800 000 granulés plastiques en deux heures, soit l'équivalent de 15,8 kilos. Mais ce ne serait qu'une petite partie de ce qui serait sur la plage. Les calculs montrent une accumulation d'environ 1 000 pellets par mètre carré dans la zone où l'échantillonnage a été effectué.

C’est le résultat d’une récente collecte de données, puisque l’ONG Good Karma Projects a commencé l’enquête sur ce problème en 2018, après l’apparition de quelque 120 millions de ces boules sur cette même plage de La Pineda. Cependant, ces déversements ne sont pas nouveaux et se produisent depuis l’arrivée des produits pétrochimiques dans la région il y a 50 ans.

Depuis, aucune entreprise n’a été tenue responsable des déversements qui ont affecté de manière continue et répétée la région de Tarragone et qui se sont propagées dans la région méditerranéenne, atteignant les zones environnantes et des points chauds de biodiversité exceptionnels choquants, tels que les îles Baléares et le delta de l’Èbre.

En 2020 Good Karma Projects et Surfrider Foundation Europe ont activé le dossier au sein du programme Coastal Defenders pour le signaler à l’international

Selon un rapport de 2018, l’industrie perd environ 160 000 tonnes de granulés plastiques chaque année dans l’UE. Dans le monde, plus de 250 000 tonnes de granulés plastiques finissent chaque année dans les milieux aquatiques.

Dix mille milliards de pellets finissent dans l’océan chaque année

La contamination par les granulés de plastique est la deuxième source la plus importante de contamination microplastique primaire. Aussi en Europe. Ceci est également confirmé par la publication « Breaking the plastic wave » de Pew Environment, qui estimait à 10 000 milliards de boulettes qui finissent dans l'océan chaque année.

Certains acteurs de l’industrie ont essayé de s’attaquer au problème. Ils ont promu une série de bonnes pratiques à travers l’initiative appelée « Opération Clean Sweep ». L’initiative est volontaire et non contraignante, et s’est avérée incapable d’agir efficacement, compte tenu des études présentées par l’organisation.

« Des actions comme celle de La Pineda sont importantes pour surveiller ce problème qui nous affecte tous et qui est passé inaperçu depuis trop longtemps. Il est nécessaire que l’administration et les entreprises concernées adoptent les mesures nécessaires pour mettre fin à ce grave problème environnemental& rdquor;, souligne Jordi Oliva, co-fondateur de Good Karma Projects.

Maria Ballesteros, responsable Environnement et Education de Surfrider Espagne, bien qu’elle soit consciente du problème, a été surprise de constater de visu l’ampleur de la pollution sur la plage. «Le problème doit être connu de tous. J’invite les gens à se promener le long de la plage et à la voir de leurs propres yeux & rdquor;, souligne-t-il.

Les entités ont transféré le problème au ministère de la Transition écologique et du Défi démographique du gouvernement espagnol, ainsi qu’à la Commission européenne. Ils demandent que la perte ou le déversement de ces déchets soit légiféré. Actuellement, seuls des programmes de bonnes pratiques sont volontaires et il n’y a pas de cadre réglementaire pour ce problème environnemental..

Invocation d’entités

Bons projets de karma est une organisation qui se concentre sur le développement de projets et d'initiatives d'éducation et de sensibilisation à l'environnement. Leurs actions contribuent à l'exercice d'éducation de la société au respect de la nature et à la promotion d'un changement des habitudes de consommation.

Surfrider Foundation Europe est une ONG fondée en 1990 à Biarritz (France), dédiée à la protection des océans. Il travaille principalement dans trois domaines thématiques (déchets marins, développement côtier ou changement climatique et qualité de l’eau) à travers quatre axes (éducation, science, volontariat et incidence politique). La délégation de l’État (Surfrider Espagne) travaille au transfert de la mission sociale de l’entité au niveau de l’État.

Site de Good Karma Projets : https://goodkarmaprojects.org/

Photo principale : Projets Good Karma