Ils rapportent l’état de santé délicat de Vicente Fernández – El Sol de México

Après je sais reporte a Quoi Vicente Fernández a été hospitalisé à cause d’une chute qu’il a subie dans son ranch “Les trois poulains”, via ses réseaux sociaux, il a été rapporté que le chanteur est sous sédation et sous respiration assistée, mais pour le moment son santé il est rapporté stable.

« Nous remercions les médias, ainsi que ses fidèles partisans, et l’informons que son état actuel est sans aucun doute grave, mais stable, tout comme l’est la séquence traumatique provoquée par la chute elle-même qui a généré une lésion de la moelle épinière au rachis cervical. à ce stade de la période postopératoire, il subit une assistance ventilatoire et des soins critiques aux patients dans l’unité de soins intensifs », lit-on dans une partie du texte publié sur son compte.

L’après-midi ton fils Vicente Fernandez Jr, qui est allé lui rendre visite à l’hôpital, a expliqué que l’accident s’était produit dans la chambre du chanteur, alors ils ont immédiatement demandé une ambulance pour l’emmener recevoir des soins médicaux. Il a également ajouté qu’ils attendaient l’arrivée de son frère, Alexandre Fernández, qui a été surpris ce matin à l’aéroport au retour de ses vacances.

La famille a profité de la publication sur Instagram pour demander à la presse et au public de respecter les mesures sanitaires, et de laisser libre accès aux membres de leur famille, notamment pour éviter de mettre la santé de Don Chente, et il a été souligné qu’aucun entretien ne sera accordé à cet égard.

Rappelons que c’est la deuxième fois en moins d’un mois que “El charro de Huentitán” présente problèmes de santé. Ce n’est que le 7 juillet qu’il a été signalé qu’il avait été hospitalisé en raison d’une infection des voies urinaires, mais il a obtenu son congé quelques jours plus tard.