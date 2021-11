Ils recherchent un neurologue pour Carmen Salinas ; hypertension, cause possible – The News of Chihuahua – Entre les lignes

La famille de Carmen Salinas cherche un spécialiste pour qu’elle puisse voir son cas, et ils restent unis, soutenant l’actrice comme, dit-on, elle a toujours soutenu tout le monde, même sans qu’on le lui demande.

L’autre neurologue nous a dit que l’un venait (la voir) et il s’est avéré que non. En ce moment, un ami nous trouve un neurologue militaire qui est un de ses amis », a-t-il partagé, notamment affecté, mais fort.

Ce soir, Gustavo Briones, le neveu de Carmen Salinas, a quitté l’hôpital où se trouve l’artiste et homme politique depuis hier soir pour commenter que jusqu’à présent l’état de la star est resté le même : même saturation et sans médicament autre que contre la douleur.

« Le médecin me dit que pour le moment, ils ne vont rien faire (aucun type d’études). Le rapport va être demain », et a ajouté quelle est l’une des causes possibles de cette situation.

« Le médecin m’a dit tout de suite qu’elle est comme quelqu’un qui souffre du cœur, mais elle fait de l’hypertension, elle a toujours été hypertendue, depuis la mort de mon cousin Pedrito, elle prend des médicaments contre l’hypertension. »

Malgré la situation difficile, Briones a apprécié tout le soutien qu’ils ont reçu.

« Elle est très chère, tout le monde m’a parlé, je viens de parler avec Ana de la Reguera, elle m’a dit que si elle pouvait venir lui dire qu’il n’y a aucun moyen, personne ne peut entrer pour la voir, seulement sa petite-fille et Je suis responsable ».

« Nous continuons avec espoir et demandons à Dieu de faire le miracle pour nous », a-t-il ajouté.

Concernant la charge de travail, Carmelita Salinas enregistrait la telenovela « Mi Fortuna es Amarte » avec Nicandro Díaz, et elle avait un stress de travail normal, mais rien d’extraordinaire.

« J’étais fatiguée par le stress du travail, vous savez qu’elle a toujours travaillé dur et elle renverse beaucoup d’entre nous en travaillant. M. Nicandro lui donnait quatre ou cinq scènes et il les mettait toutes ensemble, si on arrivait à 10, à trois il était déjà en train de sortir », a-t-il déclaré.

Enfin, elle a demandé à ceux qui la connaissent de prier pour l’actrice de 82 ans.

Informations sur El Universal