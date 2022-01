Ils recherchent une Espagnole disparue en Angleterre dans une affaire présumée d’enlèvement parental

01/10/2022 à 14:25 CET

L’association SOS Disparus a dénoncé ce lundi le disparition de la mineure espagnole Inayah Kausar, âgée de 6 ans, à Manchester (Royaume-Uni) dans une affaire qui fait l’objet d’une enquête en tant que supposition enlèvement parental.

C’est ce qu’a expliqué à TVE la mère de la petite fille, Yousra Kausar, qui a déclaré qu’elle était séparée de son ex-mari depuis que la mineure avait 3 mois et est divorcée depuis 2018 et que, bien qu’ils aient eu le garde partagée de la jeune fille, les tribunaux ne lui ont pas permis de passer la nuit avec son père, ses visites ont donc eu lieu entre 10h et 19h.

Cette situation est due, comme l’a souligné Kausar, au fait que son ex-mari n’a pas vu sa fille depuis la séparation, lorsque la mère et la fille vivaient à Barcelone, jusqu’en 2019, donc, comme il l’a souligné , « Je ne savais rien d’elle » et « Je ne la connaissais pas ».

Les visites, en plus, étaient espacées entre cinq et six mois, c’est pourquoi la mère, comme indiqué, s’est plainte au tribunal, pour « absence de confiance« , la possibilité que la jeune fille n’ait pas passé toute la journée avec son père.

C’est lors d’une de ces visites, le 4 janvier, que l’ex-mari de Kausar aurait kidnappé la jeune fille. D’après le récit de la mère, le père lui a dit qu’il l’emmenait pendant une heure et, à une heure et demie, Il lui a envoyé un message disant qu’il ne serait de retour que le lendemain et a éteint son portable.

Déjà le 5 janvier à 07h30, Kausar a de nouveau reçu un message de son ex-mari lui disant que « ils ont quitté l’Europe » avec de « faux documents » et, bien qu’il parle d’abord du Pakistan comme destination possible, il précise enfin qu’ils sont en Turquie et qu’ils vont « vivre dans un autre pays ».

Kausar a indiqué que la police anglaise travaillant sur l’affaire estime que le père et la fille « n’ont pas quitté » l’Angleterre et qu’ils contrôlent les caméras de sécurité en suivant la piste des deux après leur départ de la maison de la mère. « Ils enquêtent sur un enlèvement parental », a insisté la femme.